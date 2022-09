Podpis Babiše mladšího k nabytí akcií Čapího hnízda není podle písmoznalce pravý

"Soud si není jistý. Pokud se pan svědek dostaví, vyslechneme ho osobně, je to z mnoha procesních důvodů lepší než videokonference," sdělil v úterý v jednací síni pražského městského soudu Šott.

Babiš junior původně v kauze dotačního podvodu při stavbě Čapího hnízda rovněž čelil obvinění, jeho stíhání ale státní zástupce zastavil stejně jako stíhání dalších Babišových příbuzných. Babiš mladší dlouhodobě tvrdí, že ho jeho otec nechal v roce 2017 odvézt proti jeho vůli na Krym, a to proto, aby mu znemožnil vypovídat právě v dotační kauze.

Úterní program hlavního líčení otevřel soudce Šott čtením několika výpovědí svědků, které soud, státní zástupce ani advokáti obžalovaných nepokládali za nutné slyšet naživo - například někdejší účetní holdingu Agrofert. Babiš odcházel z dopoledního bloku jednání spokojený a čekajících novinářů se sám dožadoval, ať se ho zeptají na reakci. "Když je to pozitivní, tak se neptáte!" vtipkoval.

"Já jsem velice spokojenej, protože jsme slyšeli výpovědi sedmi svědků a z nich jednoznačně vyplývá, že obžaloba je nepravdivá. Dokonce ta první svědkyně, která byla členka rady regionálního rozvoje, kteří to schvalovali, řekla policii: ´proč jsem tady´? No protože Babiš. V tom máte všechno, děkuju za zveřejnění," shrnul svůj pohled na dění v soudní síni.

Podpis Babiše mladšího na listině k nabytí akcií Čapího hnízda pravděpodobně není podle písmoznalce Aleše Čulíka pravý. Našel podobnosti s písmem expremiéra Babiše. Druhým pozvaným expertem, který má odpoledne dorazit je ekonom Vítězslav Hálek ze společnosti Česká znalecká.

Na středu je pak mimo jiné předvolaná i Babišova manželka Monika. "Přijde, proč by nepřišla," odpověděl v úterý předseda opozičního hnutí ANO na dotaz novinářů, zda se jeho žena dostaví. Soud předvolal i Moničina bratra Martina Herodese a premiérovu dceru z prvního manželství Adrianu Bobekovou. Všichni tři v minulosti vlastnili akcie firmy Farma Čapí hnízdo

Ve středu má svědčit i někdejší šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, ve čtvrtek zahájí svědecké výpovědi bývalý středočeský hejtman Petr Bendl (ODS).

Obžaloba tvrdí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o padesátimilionovou dotaci na stavbu kongresového areálu podala v únoru místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Jana Nagyová. Oběma obžalovaným hrozí pět až deset let vězení.

„Pro soud bude klíčové to, co Andrej Babiš věděl, nebo nevěděl. Obhajoba i obžaloba jsou dobře připravené. Dopadne to podle toho, jak si povedou.” | Video: Daniela Písařovicová