"Kvůli tomuhle můj bratr nepadl." Ukrajinci protestují, Zelenskyj ustoupil

Ukrajinci znovu protestují proti kontroverznímu zákonu oslabujícímu boj proti korupci, který v úterý prošel parlamentem a následně jej podepsal prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten ve středu večer protestujícím i spojencům ustoupil, když oznámil, že obnoví nezávislost protikorupčních agentur, a slíbil, že předloží nový zákon.

"Můj bratr zemřel v boji za Ukrajinu. Dnes jsem byla protestovat, protože nemůžu přihlížet tomu, jak politici ničí to, za co zemřel. Vláda se snaží rozložit protikorupční instituce jako NABU a SAP, které jsou klíčové pro budování spravedlivé a demokratické země. Zatímco vojáci umírají na frontě, někteří politici zabíjejí zemi zevnitř. To, co se děje, je opravdu hrozné," napsala ve středu večer redaktorovi Aktuálně.cz jeho známá Veronika žijící v Kyjevě.

Na demonstraci viděla různé druhy lidí. "Jsou to obyčejní lidé, včetně mě a mých přátel. Dnes jsem tu viděla lidi všech věkových kategorií a z různých prostředí: teenagery, mladé lidi, starší lidi, zdravotně postižené veterány, módní blogery. Dnes tu bylo hodně lidí," doplňuje Veronika.

Spolu s ní už druhý den po sobě vyšly - navzdory válce - do ulic tisíce lidí. Demonstrace proběhly nejen v hlavním městě Kyjevě, ale také ve Lvově na západě země či kousek od ruských hranic - a tedy i od fronty - v Charkově. Jde o první velké protivládní protesty od začátku plnohodnotné ruské války proti Ukrajině.

Důvodem je úterní schválení kontroverzního zákona, který prošel parlamentem nezvykle rychle (od návrhu po podpis prezidenta uběhlo méně než 24 hodin) a který podle kritiků ničí nezávislost Národního protikorupčního úřadu (NABU) a Úřadu speciálního protikorupčního prokurátora (SAPO). Oba orgány by totiž měly být podřízené generálnímu prokurátorovi, kterého nominuje prezident, a podle opozičních politiků by to omezilo schopnost obou institucí vyšetřovat vysoce postavené úředníky bez souhlasu hlavy státu.

Zákon 12 414 kromě protestů v zemi vyvolal také kritiku ze strany spojenců. "Boj proti korupci je klíčovou součástí cesty do EU. Ukrajina patří do Evropy a její občané mají naši podporu. Podpora ale nikdy nebyla a nebude bianko šek pro jakékoli kroky vlády," napsal ve středu na síť X český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

K důslednému boji s korupcí zemi vyzval německý ministr zahraničí Johann Wadephul. "Omezení nezávislosti ukrajinského protikorupčního úřadu je překážkou na cestě Ukrajiny do Evropské unie. Očekávám od Ukrajiny důsledné pokračování boje proti korupci," napsal na síť X.

Zelenskyj tak nakonec otočil. Na svých sociálních sítích slíbil obnovit nezávislost protikorupčních agentur a ve večerním projevu oznámil, že předloží parlamentu nový zákon, který bude splňovat všechny normy pro nezávislost protikorupčních institucí.

Zároveň uvedl, že si je vědom ohlasu svých kroků u lidí, a to jak na sociálních sítích, tak na ulicích. "Analyzovali jsme všechny obavy, všechny aspekty, co je třeba změnit," řekl podle serveru Ukrajinska pravda.