Je těžké sehnat někoho na práci, říká truhlář. Řemeslníků je stále méně, práce dost

Marek je už řadu let živnostníkem. Pracuje jako truhlář, je velmi zručný a má mnoho zákazníků. Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, jak se vlastně dnes řemeslníkům jako on daří, odpověděl, že má tak obrovské množství práce, že nestojí ani o žádnou reklamu či zmínku. Nakonec se rozpovídal o tom, jak by potřeboval spolupracovníky, ale je takřka nemožné je sehnat.

Aktuálně.cz mluvilo s truhlářem z východní Moravy, v rozhovoru poukazuje na to, jak je obtížné najít kolegy do řemesla, kteří by chtěli pracovat. | Video: Radek Bartoníček

Potkali jsme se zcela náhodou nedávno na Jízdě králů v Hluku, což je starodávná tradice, která je dokonce součástí nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO. Marek se tam přišel podívat na koně i muziku.

Kromě toho, že se živí jako řemeslník, hraje léta na housle. Na hlavě měl klobouk, který je součástí kroje ve východní části Moravy, kde celý život žije. I proto mluví tamním nářečím.

"Mám strašně moc práce, spíš nejsou ruky, není žádný potěr," povzdechl si Marek. "Dnes to nemá hranice. Je to o dřevě, o železe, o skle, je to prostě o fantazii. Je to o tom, že propojuji celou řadu věcí. Dokážu spoustu věcí, ale nesmím to nikomu říkat, protože všeci by to chtěli," usmívá se, Zákazníků má nepřeberně.

Pohled na jeho nabídku na internetu ukazuje, že navrhuje, vyrábí a montuje nábytek a věnuje se i dřevořezbě. Obracejí se na něj lidé, kteří chtějí vybavit kuchyně, obývací i dětské pokoje, ložnice, koupelny nebo kanceláře.

Udělá vestavěné skříně, stoly, posuvné dveře, schody, zahradní pergoly a jakékoliv dřevěné doplňky interiérů. Zabývá se i 3D návrhy interiéru. Pracuje s různými druhy dřeva a také se sklem kovem i umělými materiály, věnuje se i LED osvětlení.

Na otázku, proč je tak těžké někoho sehnat k práci, když o ni nemá nouzi a může si vydělat slušné peníze, Marek odpovídá, že se to obtížně vysvětluje.

Je těžké najít někoho, kdo normálně pracuje

"Nechtěj moje zkušenosti slyšet. Je to hodně smutné. Je to strašně složité. Hlavně, když hledám někoho na pracovní vztah a ne někoho, komu budu hýbat s rukama. Je těžké najít někoho, kdo normálně pracuje, dělá věci, které se dělat mají," říká.

Přitom popisuje svoji zkušenost s kamarády. "Řekli mně, že by v životě takovou práci nedělali. Že je to strašně náročné. Že je náročné neustále přemýšlet a fungovat. Neustále něco tvořit," směje se Marek. Dodává, že musí být prostě optimista.

"Je to jako s děckama. Často jsou utopeni v internetu a mobilech, ale člověk musí doufat, že to s nimi nakonec dopadne dobře. Člověk musí vidět naději, jinak by ráno nevstal z postele. Člověk se musí každý den probudit s tím, že ta naděje existuje," podotýká.

Zkušenost živnostníka z Moravy, ale i mnoha dalších je taková, že o práci nemají ani v nejmenším nouzi, ale velmi citelně chybí právě učni či další zruční zájemci o řemeslo.

"Vidím to takto každodenně, a to v různých řemeslech. Je opravdu těžké někoho k sobě sehnat, někoho, komu je možné věřit. Tím, že moje práce má propojenost s dalšími řemesly, tak je těžké s někým fungovat, aby to šlapalo. Přejděme raději k nějakému příjemnějšímu tématu," povzdechne si nakonec Marek.