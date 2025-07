"Vaši základnu zničíme do 15 minut," řekl ukrajinský velitel NATO. Nešlo o výhrůžku

Robert "Magyar" Brovdi delivered hard truths about the war to NATO generals at LANDEURO 2025 in Wiesbaden.



🔻Key points:

• No tank in the world can withstand a $400 drone.

• What will NATO do if Shaheds fly over Europe? Your doctrines need an urgent review.

• Unmanned Systems…