Klíšťata opět útočí. Jak se proti nim nejlépe chránit a jak je správně vytáhnout

Právě teď v létě jsou klíšťata vysoce aktivní. Některá z nich přenáší nebezpečné nemoci, jako je lymská borelióza nebo encefalitida, které mohou napadnout centrální nervový systém a vyústit až v obrnu. Lékař radí, jak správně vytáhnout klíště a jaká je nejlepší prevence.

Nynější teplo a následné deště nahrávají klíšťatům. Jejich aktivita, kterou na mapě pravidelně aktualizuje ČHMÚ, je na většině našeho území vysoká. Česko patří k nejvíc zamořeným zemím v Evropě. Klíšťovou encefalitidou, která může způsobovat zánět mozku, se u nás ročně nakazí až osm set lidí. Proto je dobré vědět, jak se jí co nejlépe vyvarovat.

Pokud se na člověka přisaje klíště, je potřeba ho co nejrychleji vytáhnout. Nemělo by se na něj sahat holýma rukama, ale používají se lékařské rukavice. "Nesmíme ho ani mačkat, mohlo by prasknout a obsah, který je uvnitř, by vás mohl potřísnit. To zvyšuje riziko infekce," vysvětluje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Postižené místo je vhodné dezinfikovat sprejem.

K odstranění se používá pinzeta nebo speciální kleštičky, které jsou v dostání v každé lékárně. "Přisáté klíště velmi opatrně uchopíme za zadeček, příliš netlačíme, a kývavým, viklavým pohybem, při kterém mírně táhneme nahoru, se ho snažíme odstranit. Nesmí se s ním kroutit," upozorňuje Petr Šonka. Místo je poté potřeba znovu dezinfikovat, klíště zabalit do papíru a následně spálit nebo hodit do záchodu.

Nejlepší je ale prevence. Při vysoké aktivitě klíšťat doporučují meteorologové použití repelentu. "Dále nesedat ani nelehat v porostech a nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa a vodních toků," doplňují.

Pozor si musíte dávat hlavně v listnatých a smíšených lesích. Naopak neoblíbené jsou u škůdců ty jehličnaté, zvlášť když jsou bez podrostu. Do přírody je vhodné vzít si pevné boty a dlouhé oblečení z hladké světlé látky. Večer a ráno je důležité se prohlédnout a případná klíšťata odstranit.

Pozor na flek se světlým středem

V místě, kde bylo klíště přisáté, se může po nějakém čase objevit pupínek. Pokud jde pouze o malé zarudnutí, neznamená to nic závažného. Pokud se však začíná rozšiřovat a má charakter prstence se světlejším středem, může jít o závažný příznak lymské boreliózy. Právě toto bakteriální onemocnění chytne v Česku až 15 tisíc osob ročně.

Zarudlý flek na kůži může být zákeřný. "Obvykle nepálí, nesvědí. Pacient vůbec neví, že na sobě něco má," upozorňuje pro Aktuálně.cz Milan Trojánek, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol.

Později se však může objevit horečka, malátnost, únava, nevolnost či bolesti celého těla. Při výskytu těchto symptomů je nutné co nejdříve navštívit lékaře, který může předepsat antibiotika. Právě ta jsou hlavním způsobem léčby. Při neléčení se mohou objevit neurologické nebo chronické kloubní potíže.

Ještě nebezpečnější nemocí je zmiňovaná klíšťová encefalitida. První příznaky se projeví za týden nebo dva po přisátí. "Začíná jako banální chřipkovité onemocnění, ale v další fázi přicházejí neurologické příznaky, které mohou vyústit i v závaznější postižení mozku," vysvětluje Šonka.

Některé případy mohou skončit dokonce obrnou nebo jinými vážnými komplikacemi. Je proti ní však účinná prevence v podobě očkování. Lidem nad 50 let ji zaplatí pojišťovna.