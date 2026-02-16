Přeskočit na obsah
Benative
16. 2. Ljuba
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zlatá éra, dokud jste vy lídrem této země. Rubio požehnal Orbánovi před volbami

Zahraničí,ČTK

Spojené státy a Maďarsko vstupují do zlaté éry bilaterálních vztahů, řekl při schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem americký ministr zahraničí Marco Rubio. Orbána podle agentur ujistil, že má plnou podporu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby, které pro Orbána znamenají největší výzvu od roku 2010, kdy je u moci.

U.S. Secretary of State Marco Rubio visits Hungary
"Spojené státy chtějí, aby se Maďarsku dobře dařilo, protože je to v americkém národním zájmu, zejména dokud jste vy lídrem této země," řekl šéf americké diplomacie v Budapešti Orbánovi. Foto: Pool
Reklama

Trump a Orbán mají podle Rubia velmi blízké osobní vztahy, což se ukázalo být mimořádně prospěšné pro bilaterální vztahy. "Spojené státy chtějí, aby se Maďarsku dobře dařilo, protože je to v americkém národním zájmu, zejména dokud jste vy lídrem této země," řekl šéf americké diplomacie Orbánovi. Uvedl ale, že o tom, co se v Maďarsku stane, rozhodnou voliči.

Související

Orbánova strana Fidesz v nezávislých předvolebních průzkumech dlouhodobě zaostává za uskupením Tisza Pétera Maygara, který v minulosti patřil mezi členy vládnoucí strany, nyní je ale Orbánovým ostrým kritikem. Premiéra a jeho spolupracovníky obviňuje z korupce nebo z toho, že veřejné peníze používají ve prospěch svých příbuzných a spojenců.

Orbán patří k největším stoupencům Trumpa mezi evropskými politiky a dnes řekl, že ve vztazích mezi Spojenými státy a Maďarskem od Trumpova loňského návratu k moci "neexistuje žádný konfliktní bod".

Související

Budapešť podle něho podporuje například snahu Spojených států dosáhnout míru ve válce Ruska proti Ukrajině a současný americký prezident udělal v mezinárodní politice nejvíce pro mír mezi Ruskem a Ukrajinou. Bez Trumpa "bychom vůbec neměli šanci tuto válku v dohledné době ukončit mírovou dohodou", uvedl Orbán.

Reklama
Reklama
Související

Agentura AP poznamenala, že mnoho stoupenců Trumpova hnutí MAGA (Make America Great Again - Učiňme Ameriku opět skvělou) považuje Maďarsko za zářný příklad země, kde národní konzervatismus slaví úspěchy. Děje se to navzdory tomu, že Orbánova vláda se postarala o erozi demokratických institucí a země si hospodářsky v porovnání s ostatními členy EU nevede nijak dobře, píše AP.

Orbán na rozdíl od většiny významných evropských politiků udržuje dobré vztahy s představiteli Ruska navzdory tomu, že ruská armáda už skoro čtyři roky vede útočnou válku proti Ukrajině.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. Secretary of State Marco Rubio visits Hungary
U.S. Secretary of State Marco Rubio visits Hungary
U.S. Secretary of State Marco Rubio visits Hungary

ŽIVĚVztahy USA a Maďarska vstupují do zlaté éry, řekl Marco Rubio

Spojené státy a Maďarsko pokračují v budování blízkých vztahů, ohlásil americký ministr zahraničí, Marco Rubio na schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Premiér Orbán patří k největším stoupencům Trumpa mezi evropskými politiky a v pondělí řekl, že ve vztazích mezi Spojenými státy a Maďarskem od Trumpova loňského návratu k moci "neexistuje žádný konfliktní bod".

Reklama
Wagnerovci v Rostově na Donu 11
Wagnerovci v Rostově na Donu 11
Wagnerovci v Rostově na Donu 11

Ruská Wagnerova skupina se angažuje v sabotážích v Evropě, píše Financial Times

Náboráři ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, kteří se dříve specializovali na přesvědčování Rusů, aby bojovali na Ukrajině, dostali jiný úkol - verbovat ekonomicky slabší Evropany k páchání násilností na území států NATO. S odvoláním na zdroje ze západních zpravodajských služeb to napsal deník Financial Times (FT).

Reklama
Reklama
Reklama