Lídr maďarské opozice pobavil Tuska jménem své kolegyně. "Chápu, já jsem Donald"

S lídrem maďarské opozice Péterem Magyarem, který v dubnových volbách vyzve svého rivala Viktora Orbána, se v Mnichově na okraj bezpečnostní konference sešli předsedové vlád Německa, Polska, Chorvatska i Rakouska. Na schůzky ho doprovázela Anita Orbánová, kterou si Magyar vybral za případnou ministryní zahraničí a jejíž příjmení vyvolalo menší rozruch. Sám Orbán do Mnichova nepřijel.
V Maďarsku se budou v dubnu konat parlamentní volby. Podle průzkumů v nich má šanci zvítězit Magyarova strana Tisza. Skončit by tak mohla vláda premiéra Viktora Orbána, který je ve funkci od roku 2010. Podle mnohých analytiků není ale Orbánova prohra i kvůli jím prosazenému volebnímu systému zdaleka jistá.
Magyar už v pátek na facebooku informoval, že se setkal v Mnichově s polským premiérem Donaldem Tuskem, který má se současným maďarským ministerským předsedou Orbánem napjaté vztahy, mimo jiné kvůli pohledu na válku na Ukrajině a vztahu k Rusku.
"Dohodli jsme se, že po změně vlády okamžitě obnovíme maďarsko-polské politické, hospodářské a kulturní vztahy a dáme nový impulz spolupráci Visegrádské čtyřky," napsal ke schůzce Magyar. Dodal, že v čele maďarské vlády chce udělat vše pro to, aby co nejdříve skončila válka, kterou Rusko rozpoutalo před téměř čtyřmi lety svou invazí na Ukrajinu.
Na videu, které ze schůzky zveřejnil, Magyar mimo jiné Tuskovi vysvětluje, že příjmení jeho spolupracovnice Orbánové "je jen náhoda". Zjevně pobavený Tusk s odkazem na křestní jméno amerického prezidenta Trumpa říká, že to chápe, protože se taky "jmenuje Donald".
Magyar informoval, že se v Mnichově setkal také s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem a rakouským kancléřem Christianem Stockerem. S oběma zeměmi Maďarsko sousedí. Při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem Magyar podle svých slov slíbil boj s korupcí i to, že zajistí nezávislost soudů, tisku a vysokých škol v Maďarsku.
Maďarský premiér Orbán se Mnichovské bezpečnostní konferenci nezúčastnil. Ve zprávě o stavu národa, kterou dnes přednesl, prohlásil, že po vítězství v dubnových parlamentních volbách vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a nevládní organizace. Magyara označil za loutku Bruselu.
Šťastný: „Mám vizi pořádat zimní olympiádu v Česku.“ Prozradil také kdy a s kým
Nebuďme skromní a uspořádejme v Česku olympiádu, nabádá při pohledu na aktuální klání pod pěti kruhy první ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Největší svátek sportu by se u nás mohl konat už v roce 2038 nebo 2040. „Myslím, že bychom neměli být skromní. Zvládli bychom to,“ říká Šťastný v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
ŽIVĚMacinka hodnotil Trumpa. Clintonové se to hrubě nelíbilo, skočila mu do řeči
Postup prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu večer řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas s jeho názorem vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová.
Past na advokáta. Seriálový hit Netflixu se vrací další řadou ve vynikající formě
Čtvrtá sezona právnického seriálu Advokát, jejíž deset epizod je k vidění na Netflixu, se pokouší o riskantní obrat. Hlavního hrdinu usazuje tam, kam dosud posílal své klienty – na lavici obžalovaných. I přes občasné zakolísání v tempu přináší trefnou úvahu o vysoké ceně za dobrou obhajobu.
Mráz z ní běhal i prezidentovi. Guru zázračných ruských dívek teď straší olympijskou Itálii
Eteri Tutberidzeová, nechvalně proslulá trenérka ruských krasobruslařských zázraků, která před čtyřmi lety na olympiádě v Pekingu svým autoritativním chováním znepokojila i tehdejšího prezidenta Mezinárodního olympijského výboru, je zpět pod pěti kruhy. A to navzdory vážnému podezření, že hrála roli v organizovaném ruském dopingu. V Itálii její přítomnost vyvolává negativní reakce.
Uslzená Davidová a nejtěžší rozhovor v životě. To se přece nemůže dít, nechápala
Obrovským zklamáním končí olympijské hry v Itálii pro Markétu Davidovou. Dlouholetá česká biatlonová jednička po pokažené smíšené štafetě nezvládla dobře ani svůj druhý start. Ve sprintu dojela po čtyřech chybách na střelnici a pomalém běhu až na 81. příčce. V následném televizním rozhovoru, který později označila za nejtěžší v životě, s ní cloumaly emoce.