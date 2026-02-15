Přeskočit na obsah
15. 2. Jiřina
Zahraničí

Lídr maďarské opozice pobavil Tuska jménem své kolegyně. "Chápu, já jsem Donald"

Zahraničí,ČTK

S lídrem maďarské opozice Péterem Magyarem, který v dubnových volbách vyzve svého rivala Viktora Orbána, se v Mnichově na okraj bezpečnostní konference sešli předsedové vlád Německa, Polska, Chorvatska i Rakouska. Na schůzky ho doprovázela Anita Orbánová, kterou si Magyar vybral za případnou ministryní zahraničí a jejíž příjmení vyvolalo menší rozruch. Sám Orbán do Mnichova nepřijel.

Lídr maďarské opozice Péter Magyar v debatě s polským premiérem Donaldem Tuskem
Lídr maďarské opozice Péter Magyar v debatě s polským premiérem Donaldem TuskemFoto: Facebook
V Maďarsku se budou v dubnu konat parlamentní volby. Podle průzkumů v nich má šanci zvítězit Magyarova strana Tisza. Skončit by tak mohla vláda premiéra Viktora Orbána, který je ve funkci od roku 2010. Podle mnohých analytiků není ale Orbánova prohra i kvůli jím prosazenému volebnímu systému zdaleka jistá.

Magyar už v pátek na facebooku informoval, že se setkal v Mnichově s polským premiérem Donaldem Tuskem, který má se současným maďarským ministerským předsedou Orbánem napjaté vztahy, mimo jiné kvůli pohledu na válku na Ukrajině a vztahu k Rusku.

"Dohodli jsme se, že po změně vlády okamžitě obnovíme maďarsko-polské politické, hospodářské a kulturní vztahy a dáme nový impulz spolupráci Visegrádské čtyřky," napsal ke schůzce Magyar. Dodal, že v čele maďarské vlády chce udělat vše pro to, aby co nejdříve skončila válka, kterou Rusko rozpoutalo před téměř čtyřmi lety svou invazí na Ukrajinu.

Na videu, které ze schůzky zveřejnil, Magyar mimo jiné Tuskovi vysvětluje, že příjmení jeho spolupracovnice Orbánové "je jen náhoda". Zjevně pobavený Tusk s odkazem na křestní jméno amerického prezidenta Trumpa říká, že to chápe, protože se taky "jmenuje Donald".

Magyar informoval, že se v Mnichově setkal také s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem a rakouským kancléřem Christianem Stockerem. S oběma zeměmi Maďarsko sousedí. Při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem Magyar podle svých slov slíbil boj s korupcí i to, že zajistí nezávislost soudů, tisku a vysokých škol v Maďarsku.

Maďarský premiér Orbán se Mnichovské bezpečnostní konferenci nezúčastnil. Ve zprávě o stavu národa, kterou dnes přednesl, prohlásil, že po vítězství v dubnových parlamentních volbách vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a nevládní organizace. Magyara označil za loutku Bruselu.

