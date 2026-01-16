Za těla zabitých demonstrantů požaduje Teherán astronomické výkupné, hlásí pozůstalí

Íránské úřady požadují horentní sumy za vydání těl lidí zabitých při protivládních demonstracích. V případě, že rodiny uvedou, že zabitý byl příslušníkem bezpečnostních sil, platit za vydání těla k pohřbení nemusí. S odkazem na pozůstalé o tom v pátek napsal zpravodajský server BBC.
Roznětkou masivních protivládních manifestací se staly 28. prosince protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a nepokoje přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace. Podle středečních údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku íránské bezpečnostní složky dosud zabily nejméně 3428 protestujících.
Několik zdrojů perské redakci BBC sdělilo, že těla demonstrantů jsou v márnicích a nemocnicích a úřady je rodinám odmítají vydat k pohřbení, pokud jim za to nezaplatí. Jedna rodina ze severoíránského města Rašt BBC sdělila, že úřady za vydání těla člena rodiny požadují 700 milionů túmánů (zhruba 104 500 korun). Podle rodiny je tělo spolu s dalšími 70 zabitými demonstranty v místní márnici.
Mezitím se v Teheránu rodina kurdského sezonního stavebního dělníka vydala vyzvednout jeho tělo, ale bylo jí sděleno, že za jeho vydání musí zaplatit miliardu túmánů (146 tisíc korun). Rodina BBC sdělila, že peníze na zaplacení neměla, a tak ji úřady donutily odejít bez synova těla. Dělník si v Íránu vydělá průměrně v přepočtu 2100 korun za měsíc.
V některých případech nemocniční personál telefonoval příbuzným zemřelých a předem je varoval, aby si přišli těla vyzvednout dříve, než bezpečnostní složky začnou vymáhat peníze.
Redakce BBC Persian se dozvěděla o případu ženy, jejíž totožnost z bezpečnostních důvodů nezveřejnila, která o smrti svého manžela nevěděla, dokud jí 9. ledna z jeho telefonu nezavolali pracovníci nemocnice. Ti jí sdělili, že by měla co nejrychleji přijet a tělo vyzvednout, než dorazí bezpečnostní síly a budou požadovat peníze. BBC Persian o tomto případu informoval příbuzný žijící v Londýně, který se ženou hovořil.
Žena podle zdroje poté vzala své dvě děti do nemocnice, kde nalezla tělo svého manžela. Naložila ho na korbu pick-upu a sedm hodin jela do jejich rodného města na západě Íránu, aby ho tam pohřbila. „Sedm hodin jsem jela na korbě pick-upu, plakala nad jeho tělem, zatímco moje děti seděly vepředu,“ svěřila se svému příbuznému, který žije v Londýně.
Redakce BBC Persian také obdržela zprávy, že úředníci v teheránské márnici sdělují rodinám, že pokud budou tvrdit, že jejich syn byl členem polovojenských jednotek basídž a že ho zabili demonstranti, tělo jim bude vydáno bez poplatku. „Byli jsme vyzváni, abychom se zúčastnili provládního shromáždění a vydávali tělo za tělo mučedníka. S tím jsme nesouhlasili,“ sdělil ve zprávě BBC jeden z rodinných příslušníků.
ŽIVĚPrezident Petr Pavel dorazil do Kyjeva, na ukrajinskou metropoli mezitím útočily ruské drony
Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. V pátek ráno přicestoval vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě, řekl český prezident Petr Pavel po čtvrtečním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově.
Soud zprostil Speychala obžaloby ve vedlejší kauze kolem ČKD Praha DIZ
Městský soud v Praze v pátek zprostil obžaloby z daňových úniků bývalého majitele strojírenské firmy ČKD Praha DIZ Petra Speychala. Dalších pět lidí uznal vinnými, kromě vězení jim uložil i peněžité tresty a zákazy činnosti. Obžalovaní vinu odmítli, rozsudek není pravomocný. Speychal je obžalovaný i v hlavní kauze kolem ČKD Praha DIZ, v té soud dosud nerozhodl.
Nejmladší šampion za 74 let. Chce být jako Štybar, drtí vlámštinu a sní o olympiádě
Kryštof Bažant dokázal to, co se v cyklokrosu nepovedlo ani Radomíru Šimůnkovi nebo Zdeňku Štybarovi. Národní šampionát elitní kategorie ovládl v pouhých 18 letech a jen potvrdil nálepku velkého talentu napříč disciplínami. Hned po promrzlém sobotním závodě mezi komíny a pecemi ve Vítkovicích vyrazil do Španělska.
ŽIVĚVenezuela propustila vězněného Čecha. Letí pro něj letadlo, oznámil Macinka
Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele, oznámil v pátek ráno ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Darmovzal byl propuštěn dnes v noci, je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu, uvedl Macinka. Česko pro něj do Venezuely posílá letadlo.
ŽIVĚSlunce se o víkendu ukáže spíš jen na horách, v nížinách se čeká mlha a náledí
V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, které budou často mrznoucí. Slunce se ukáže převážně jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu, někde bude mrholit nebo slabě sněžit. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).