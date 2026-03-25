OSN vyzvala k odškodnění za otroctví, označila ho za zločin proti lidskosti

Valné shromáždění OSN ve středu přijalo rezoluci, která označuje obchod s africkými otroky za nejzávažnější zločin proti lidskosti a která vyzývá k odškodnění coby konkrétnímu kroku k nápravě historických křivd, napsala agentura AP. Proti hlasovala Argentina, Izrael a USA. Rezoluce Valného shromáždění nejsou právně závazné, podle AP však představují významný odraz světového veřejného mínění.
Rezoluce "jednoznačně odsuzuje obchod s otroky z Afriky a rasově podmíněné zotročování Afričanů, otroctví a transatlantický obchod s otroky jako nejvíce nelidskou a nejtrvalejší nespravedlnost vůči lidskosti".
Vyzývá také členské státy OSN, aby se zapojily do jednání o omluvě, odškodnění a rehabilitaci, aby změnily zákony s cílem řešit rasismus a systémovou diskriminaci a aby zajistily, že se nic podobného už nebude opakovat.
V dokumentu se zmiňuje i "rychlé navrácení" kulturních objektů, jako jsou umělecká díla, památky, muzejní exponáty, dokumenty i archivní prameny do jejich zemí původu, a to bez jakýchkoliv poplatků.
Hlasování ve 193členném orgánu skončilo poměrem 123 ku třem, přičemž 52 členů se zdrželo, včetně Británie a členských států Evropské unie. Za iniciativou stojí západoafrická Ghana, která podle agentury AFP doufá, že se tím otevře cesta k omluvě a spravedlnosti.
„Dnes se scházíme ve slavnostní solidaritě, abychom potvrdili pravdu a vydali se cestou uzdravení a napravující spravedlnosti. Přijetí této rezoluce slouží jako záruka, aby se nezapomnělo. Ať historie ví, že jsme udělali to, co bylo správné pro památku milionů lidí, kteří museli snášet ponížení otroctví,“ řekl před hlasováním ghanský prezident John Dramani Mahama.
Úřadující velvyslanec Spojeného království při OSN James Kariuki řekl, že historie otroctví a jeho zničující důsledky spolu s dlouhodobými dopady nesmí být nikdy zapomenuty. Západ je podle něj odhodlán řešit dodnes přetrvávající základní příčiny, jako je rasová diskriminace, rasismus, xenofobie a netolerance.
Dodal také, že je nutné se zabývat moderním otroctvím, za což považuje obchodování s lidmi, nucenou práci, sexuální vykořisťování a nucenou kriminalitu.
