Přeskočit na obsah
Benative
25. 3. Marián
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

USA znovu udeřily v Karibiku, čtyři lidé zemřeli při útoku na údajné pašeráky

ČTK

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na další loď v Karibiku, byli podle ní zapojeni do pašování drog. Velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe, to oznámilo na sociální síti X.

Armáda Spojených států v úterý uvedla, že provedla další úder na loď pašující drogy ve východním Tichomoří. Jeden člověk při tom zahynul.
Archivní foto: Zásah na loď pašující drogy ve východním Tichomoří, 23. prosince, 2025.Foto: Armáda USA
„Zpravodajské služby potvrdily, že plavidlo plulo po trase používané k pašování drog v Karibiku a bylo zapojeno do operací souvisejících s pašováním drog,“ napsalo SOUTHCOM v příspěvku, kde sdílelo video plující lodi předtím, než následovala exploze.

Spojené státy v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy. Americký prezident Donald Trump dříve uvedl, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely v Latinské Americe, a útoky označil za nutnou eskalaci k potlačení pašování drog do země.

Trumpova administrativa nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami. Legalita této kampaně, která oficiálně míří na drogové kartely vyvážející narkotika do Spojených států, vyvolává vášnivou debatu jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci americké politiky. Experti a představitelé OSN tyto činy odsoudili jako mimosoudní popravy.

Nejnovější
Kanada Írán USA Izrael Palestinci protestují

ŽIVĚ Írán odmítl americký návrh na ukončení války, přichází s pěti vlastními požadavky

Írán odmítl americký návrh plánu ukončení války a předložil pět vlastních požadavků, kterými podmiňuje vyřešení konfliktu. Íránské státní televizní stanici to sdělil nejmenovaný představitel íránské bezpečnosti. Agentura Reuters ve středu s odvoláním na také nejmenovaného íránského činitele uvedla, že prvotní odpověď Íránu na americký návrh nebyla pozitivní, ale že ho Teherán nadále zkoumá.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Třinec sahá po postupu do semifinále, Bílí Tygři ve Varech sérii srovnali

Třinečtí hokejisté porazili ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání doma Hradec Králové 4:2 a v sérii vedou 3:1 na zápasy. Duel rozhodl Andrej Nestrašil gólem v 53. minutě, výhru zpečetil do prázdné branky Ondřej Kovařčík Liberečtí Bílí Tygři po dvou domácích prohrách vyhráli podruhé venku.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině

Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.

