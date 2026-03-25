USA znovu udeřily v Karibiku, čtyři lidé zemřeli při útoku na údajné pašeráky

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na další loď v Karibiku, byli podle ní zapojeni do pašování drog. Velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe, to oznámilo na sociální síti X.
„Zpravodajské služby potvrdily, že plavidlo plulo po trase používané k pašování drog v Karibiku a bylo zapojeno do operací souvisejících s pašováním drog,“ napsalo SOUTHCOM v příspěvku, kde sdílelo video plující lodi předtím, než následovala exploze.
Spojené státy v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy. Americký prezident Donald Trump dříve uvedl, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely v Latinské Americe, a útoky označil za nutnou eskalaci k potlačení pašování drog do země.
Trumpova administrativa nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami. Legalita této kampaně, která oficiálně míří na drogové kartely vyvážející narkotika do Spojených států, vyvolává vášnivou debatu jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci americké politiky. Experti a představitelé OSN tyto činy odsoudili jako mimosoudní popravy.
