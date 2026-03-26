V polovině roku už si Číňané nekoupí Škody. Kdysi tam automobilka prodávala 300 tisíc aut

Automobilka Škoda Auto letos ukončí prodej vozů v Číně. Dlouhodobě ji trápil výrazný pokles prodejů. Zatímco kdysi tam prodávala 300 tisíc aut ročně, loni to bylo už jen 15 tisíc vozů. Místo toho se chce soustředit na růst v Indii a zemích jihovýchodní Asie.
Škoda Auto ukončí v polovině letošního roku prodej svých vozů v Číně. Důvodem je výrazná změna tamního trhu, kdy se zahraniční značky začaly trápit s pokledem prodejů.
Automobilka se chce namísto toho soustředit na posilování v Indii a regionu jihovýchodní Asie ASEAN. Informaci přinesl deník E15. Záměr potvrdila mluvčí Škody Auto Ivana Povolná.
Škoda podle zveřejněných výsledků v Číně loni prodala jen 15 000 vozů, což byl meziroční pokles o 14,5 procenta. Před deseti lety ale automobilka v zemi prodávala 300 tisíc aut ročně a Čína byla jejím největším odbytištěm. Vozy vyráběla ve společném závodě místní značky SAIC a Volkswagenu.
"Automobilka ve spolupráci s regionálním partnerem bude pokračovat v prodeji modelů značky Škoda na čínském trhu až do poloviny tohoto roku. Tímto krokem Škoda Auto plánuje efektivně využít stávající obchodní infrastrukturu v zemi. Poprodejní služby pro vozy značky Škoda budou i nadále zajišťovány v souladu s platnými právními požadavky tamního trhu," uvedla Povolná.
Škoda podle ní svou budoucí mezinárodní strategii, postavení značky na čínském trhu a další směrování svých aktivit v regionu analyzovala několik posledních měsíců. "Na základě této analýzy dospěla Škoda Auto k rozhodnutí dále se soustředit na posilování přítomnosti značky zejména v Indii a regionu ASEAN," dodala Povolná.
V Indii Škoda loni téměř zdvojnásobila dodávky na 70 600 vozů, což jí pomohlo částečně vykrýt výpadek prodejů v Číně nebo v Rusku. Indie a Vietnam pro ni podle dřívějšího vyjádření předsedy představenstva Klause Zellmera představují strategické klíčové trhy pro plánovaný mezinárodní rozvoj společnosti v regionu.
Navíc pomáhají využít prodejní příležitosti v Austrálii a na Novém Zélandu. Poohlíží se i po nových trzích v postsovětských republikách.
V Indii Škoda vyrábí ve dvou závodech modely Slavia, Kushaq a Kylaq. Využívá přitom platformu, kterou před tím používala pro výrobu v Číně. Od loňského roku vozy z Indie montuje i v závodu ve vietnamském Ha-Longu.
