Hrozí americký útok? Politolog vysvětluje, co se skutečně děje v Íránu

Před pár týdny propukly v několika iránských městech protivládní nepokoje, které se rozšířily po celé zemi a patří k největším od roku 1979. Režim se brání a způsobil masakr, který si vyžádal tisíce mrtvých. Získat zprávy o tom, jaká je nyní v Íránu situace, je kvůli odpojenému internetu téměř nemožné, navíc se stále častěji mluví o americkém útoku. Co se tam tedy skutečně děje?
„Informace jsou velice kusé, velice strohé a zároveň je celý informační prostor zaplevelený ohromným množstvím dezinformací, propagandy jedné či druhé strany, a tak vlastně nevíme přesně, co se tam děje,“ konstatuje v novém dílu pořadu Spotlight News odborník na Írán Josef Kraus.
Podle něj bude možné plně pochopit, co se v této blízkovýchodní zemi děje, až s časovým odstupem. Nelze tak ani ověřit čísla zatčených a zabitých demonstrantů, které některé lidskoprávní organizace odhadují na tisíce až desetitisíce.
„Řada zdrojů, které mají extrémně vysoká čísla, je navázána na íránské rivaly a má tendenci to nafukovat. Pokud se zase podíváme na oficiální íránská čísla, režim má tendenci je výrazně podstřelovat, aby situace nevypadala tak vážně,“ vysvětluje Kraus, který působí na brněnské Masarykově univerzitě jako politolog a bezpečnostní analytik.
V posledních dnech se hodně mluvilo o tom, že režim plánuje popravit 26letého Erfána Soltáního, který byl minulý týden během protestů bezpečnostními složkami zatčen. V noci na čtvrtek ovšem americký prezident Donald Trump médiím řekl, že Irán nemá žádný plán na popravy.
Proč režim od popravy nakonec couvl? „To nevíme, to možná ví americký prezident, ví to samozřejmě iránská vláda a soudní systém. Dovedu si představit, že to může být součástí nepřímého americko-iránského vyjednávání,“ domnívá se Kraus.
Co přesně režim ajatolláhů chce? Přežije současný tlak? Zaútočí na Írán Spojené státy? A jak je možné, že Íránci navzdory přísným sankcím dokáží vyrábět moderní drony a zbraně? To všechno můžete zjistit ve videu v článku nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.