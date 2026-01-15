Přeskočit na obsah
15. 1. Alice
Zahraničí

Trest smrti nehrozí, tvrdí íránská justice ke spekulacím o popravě Erfána Soltáního

ČTK

Íránská justice ve čtvrtek oznámila, že 26letý Erfán Soltání zatčený 10. ledna při demonstracích nebyl odsouzen k smrti. S odkazem na íránská státní média o tom informuje agentura Reuters. Soltáního fotografie se v posledních dnech v souvislosti se spekulacemi o jeho brzké chystané popravě objevila na předních stránkách světových médií.

Rome, Italy. 13th Jan, 2026. A sit-in in Piazza della Repubblica in Rome was organized by the Italy-Iran Association in solidarity with the Iranian people's protests against the Ayatollah regime. Credit: Independent Photo Agency/Alamy Live News
Zprávy o násilnostech a popravách demonstrantů v Íránu vyvolaly protesty po celém světě. Snímek je z úterního shromáždění na podporu Erfána Soltání ho v Římě,;13. ledna, 2026.Foto: Profimedia
Íránská justice uvedla, že Soltání, který je v současnosti držen v centrální věznici v Karadži, je obviněn ze „spolčení proti vnitřní bezpečnosti země a z propagandistických aktivit proti režimu“, avšak i pokud bude odsouzen, trest smrti se na tato obvinění nevztahuje.

Oznámení íránské justice odráží dřívější prohlášení íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího, který v noci na čtvrtek v rozhovoru s americkou stanicí Fox News uvedl, že Írán neplánuje žádné bezprostřední popravy protivládních demonstrantů.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že zabíjení demonstrantů v Íránu skončilo, jak se prý dozvěděl z důvěryhodného zdroje. Šéf Bílého domu předtím varoval, že pokud Írán popravy provede, USA „podniknou rázné kroky“.

Íránem od konce prosince zmítají demonstrace, které původně začaly kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny. Protesty se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím zasahují bezpečnostní složky.

Podle středečních údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights sídlící v Norsku íránské bezpečnostní složky dosud zabily nejméně 3428 protestujících. Arakčí zprávy o zabíjení demonstrantů zpochybnil a tvrdil, že veškeré zabíjení, ke kterému došlo, bylo izraelské spiknutí s cílem způsobit vysoké počty obětí.

