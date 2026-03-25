Přeskočit na obsah
Benative
25. 3. Marián
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Google a Meta prohrály přelomový spor o závislost dětí na sítích

ČTK

Porota v Los Angeles shledala firmy Google a Meta odpovědnými v přelomovém soudním sporu, který se týká závislosti na sociálních sítích; firmy musí zaplatit odškodné tři miliony dolarů (63,4 milionu Kč), píše agentura Reuters. Společnosti, které s verdiktem nesouhlasí, čelily obvinění, že své sociální sítě a platformy záměrně navrhly tak, aby si na nich děti vypěstovaly závislost.

„S verdiktem uctivě nesouhlasíme a vyhodnocujeme naše právní možnosti,“ uvedl mluvčí Mety.Foto: Shutterstock
Porota došla k závěru, že technologické společnosti při navrhování a provozování svých platforem jednaly nedbale a že jejich nedbalost byla podstatným faktorem, který způsobil žalující straně škodu.

„S verdiktem uctivě nesouhlasíme a vyhodnocujeme naše právní možnosti,“ uvedl mluvčí Mety. Mluvčí Googlu prohlásil, že společnost plánuje odvolání.

Žalobu vznesla 20letá žena, která uvedla, že na videoplatformě YouTube vlastněné firmou Google a na síti Instagram provozované společností Meta si v dětství vypěstovala závislost kvůli designu poutajícímu pozornost.

Žaloba se zaměřila spíše na design než na obsah platforem, což společnostem ztížilo vyhnout se odpovědnosti, píše Reuters. Mezi žalovanými stranami byly také společnosti Snap a TikTok. Obě však spor před začátkem soudního procesu urovnaly.

Právník ženy Mark Lanier v závěrečné řeči vylíčil případ jako příběh o chamtivosti velkých korporací. Funkce jako nekonečné scrollování, automatické přehrávání videí, oznámení a počítání lajků podle něj byly navrženy tak, aby u mladých lidí vyvolávaly nutkavé používání.

Rozhodnutí poroty by mohlo ovlivnit tisíce podobných případů týkajících se technologických společností. Nejméně polovina amerických teenagerů používá Youtube či Instagram.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

