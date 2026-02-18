V Gaze slaví první ramadán od příměří, vyvolává mezi obyvateli smíšené pocity

I v Pásmu Gazy začal ramadán, nejposvátnější měsíc islámu, který je prvním od loňského říjnového příměří. V ulicích města Gaza lemovaných zřícenými budovami a hromadami sutin se objevily malé lucerny a světelné řetězy, které tam přinášejí pocity radosti a dočasné úlevy, napsala agentura AFP.
V mešitě Omarí vykonaly ve středu ráno desítky věřících první ranní modlitbu, zvanou fadžr. Přestože modlící na koberci stáli podle tradice naboso, byli v zimním chladu oblečeni v teplých kabátech.
"Okupace, ničení mešit a škol, demolice našich domovů. Přišli jsme navzdory těmto krutým podmínkám," řekl Abú Ádam, obyvatel města Gaza, který se přišel pomodlit. "I včera večer, když byla oblast terčem útoků, jsme byli odhodláni jít do mešity a pomodlit se k Bohu," dodal.
Podle zdrojů AFP cílilo ve středu ráno ostřelování na východní část města, přičemž ve střední části pásma mířilo na uprchlický tábor.
Izrael nepovoluje zahraničním novinářům vstup do Pásma Gazy, což brání AFP a dalším zpravodajským organizacím v nezávislém ověření počtu obětí.
Na jihu pásma stále žijí desítky tisíc lidí ve stanech a provizorních přístřešcích a čekají na obnovu území poté, co v říjnu začalo platit příměří zprostředkované Spojenými státy.
Nivín Ahmad, který žije ve stanu v oblasti známé jako Mavásí, uvedl, že tento první ramadán bez války s sebou přinesl "smíšené, různé pocity".
"Radost je jaksi potlačena. Chybí nám lidé, kteří byli zabiti, ti, kteří jsou nadále pohřešováni či zadržováni nebo odcestovali," uvedl Ahmad. "Ramadánový stůl býval plný těch nejchutnějších pokrmů, scházeli se kolem něj všichni naši blízcí," dodal padesátiletý muž.
"Dnes sotva dokážu mít hlavní jídlo a přílohu. Všechno je drahé. Nemůžu nikoho pozvat na iftár ani na suhúr," řekl s odkazem na jídla konzumovaná před a po každodenním půstu během ramadánu.
Navzdory příměří přetrvává v Pásmu Gazy nedostatek zboží. Vzhledem k narušené ekonomice a materiálním škodám v pásmu je většina obyvatel alespoň částečně závislá na humanitární pomoci. I přes veškeré dodávky, které se do pásma dostávají pod kontrolou Izraele, nedostává se tam podle OSN a humanitárních skupin takové množství zboží, aby to vedlo ke snížení cen.
Sedmatřicetiletá Máhá Fathíová byla vysídlena z města Gaza a nyní žije ve stanu západně od města. "I přes veškeré ničení a utrpení v Gaze je ramadán stále něčím výjimečným," uvedla. "Lidé spolu zase začali soucítit poté, co se během války každý zabýval sám sebou," dodala.
Třiačtyřicetiletý Muhammad Madhún, který také žije ve stanu západně od města Gaza, vyjádřil naději v lepší časy. "Doufám, že je to poslední ramadán, který strávíme ve stanech," uvedl.
Většina z více než dvou milionů obyvatel Pásma Gazy byla v průběhu vyčerpávající války nejméně jednou vysídlena.
