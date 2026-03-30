Přeskočit na obsah
Benative
30. 3. Arnošt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Kaviárové tousty: Jak Rusům berou jejich drogu. Rusko a Pobaltí s Jardou Synčákem

Jiří Just,Lucie Sulovská

Za války to jiné být nemůže. Lidé se mají hůř. Alespoň s takovým názorem žije větší část ruské společnosti. Iluze „normálního“ života, kterou měla skrz dostupné konzumní zboží (i to sankcemi omezené) a propagandou vytvořeného obrazu války „jen v televizi“, začíná kolabovat. V pátém roce konfliktu začíná Rusy válka dohánět čím dál víc. A ruský režim už nechce nebo nemůže tuto iluzi dál podporovat.

Ze všeho nejvíc Kreml iluzi normálního života na pozadí války naboural omezováním internetu. Nástroje i zábavy, jež využívá takřka každý Rus. Snímek je ilustrační.Foto: Reuters
Iluzi normálního života bourá Kreml zesilujícími se restrikcemi. V Rusku byla zavedena válečná cenzura, válka se veřejně kritizovat nesmí, v Buči se nic nestalo, veřejně činné osobnosti s nesouznícím pohledem na dění v Rusku jsou ze země vyháněny s cejchem zahraničních agentů…

Ale ze všeho nejvíc Kreml iluzi normálního života na pozadí války naboural omezováním internetu. Nástroje i zábavy, jež využívá takřka každý Rus.

V novém dílu podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská probrali, jak Kreml bere Rusům jejich drogu. Pozvání přijal novinář z Aktuálně.cz Jaroslav Synčák, se kterým hovořili o jeho vztahu k Rusku i o tom, jak se ze země Vladimira Putina musel po rozpoutání plnohodnotné války proti Ukrajině evakuovat.

Podcast Kaviárové tousty

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média

Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.

Ilustrační foto.

Podezřelého z vraždy v souvislosti s požárem v Praze dopadli v Polsku

Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v souvislosti s požárem squatu v Praze dopadli policisté v Polsku. Česká policie požádá o jeho vydání do České republiky. Policisté to v pondělí oznámili na síti X. Muže hledali kvůli nálezu ohořelého ženského těla po čtvrtečním požáru opuštěné budovy v pražské Michli.

