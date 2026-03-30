Kaviárové tousty: Jak Rusům berou jejich drogu. Rusko a Pobaltí s Jardou Synčákem

Za války to jiné být nemůže. Lidé se mají hůř. Alespoň s takovým názorem žije větší část ruské společnosti. Iluze „normálního“ života, kterou měla skrz dostupné konzumní zboží (i to sankcemi omezené) a propagandou vytvořeného obrazu války „jen v televizi“, začíná kolabovat. V pátém roce konfliktu začíná Rusy válka dohánět čím dál víc. A ruský režim už nechce nebo nemůže tuto iluzi dál podporovat.
Iluzi normálního života bourá Kreml zesilujícími se restrikcemi. V Rusku byla zavedena válečná cenzura, válka se veřejně kritizovat nesmí, v Buči se nic nestalo, veřejně činné osobnosti s nesouznícím pohledem na dění v Rusku jsou ze země vyháněny s cejchem zahraničních agentů…
Ale ze všeho nejvíc Kreml iluzi normálního života na pozadí války naboural omezováním internetu. Nástroje i zábavy, jež využívá takřka každý Rus.
V novém dílu podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská probrali, jak Kreml bere Rusům jejich drogu. Pozvání přijal novinář z Aktuálně.cz Jaroslav Synčák, se kterým hovořili o jeho vztahu k Rusku i o tom, jak se ze země Vladimira Putina musel po rozpoutání plnohodnotné války proti Ukrajině evakuovat.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média
Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.
Podezřelého z vraždy v souvislosti s požárem v Praze dopadli v Polsku
Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v souvislosti s požárem squatu v Praze dopadli policisté v Polsku. Česká policie požádá o jeho vydání do České republiky. Policisté to v pondělí oznámili na síti X. Muže hledali kvůli nálezu ohořelého ženského těla po čtvrtečním požáru opuštěné budovy v pražské Michli.
ŽIVĚ Plzeň - Sparta 0:1. Pražané bojují se svou tristní bilancí, rozjásal je Chlapík
Sledujte online přenos ze sedmého utkání série čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Škodou Plzeň a Spartou Praha.
Televizní Velikonoce: Peče celá země s celebritami, pohádky i bohoslužba z věznice
Česká televize připravila pro letošní velikonoční svátky program, který propojuje duchovní obsah, dobročinnost, připomínky významných osobností i premiéry koncertů a zábavních pořadů. Nebudou chybět ani oblíbené rodinné pohádky a filmy.
Čech podezřelý z vraždy Čecha v Paraguayi podle médií spáchal sebevraždu
Čech podezřelý z vraždy 50letého českého podnikatele v Paraguayi spáchal sebevraždu poté, co jej po útěku z místa činu obklíčila policie. Napsal to v neděli server Última Hora. Motiv vraždy, která se stala o víkendu, je zatím neznámý.