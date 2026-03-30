Evropská komise vyzvala Slovensko zrušit dvojí ceny na prodej nafty, Fico ji za to kritizoval

Evropská komise vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva. Novinářům to v pondělí řekl slovenský premiér Robert Fico.
Podle něj chce komise tímto krokem ovlivnit politickou situaci na Slovensku. Kritizoval rovněž Evropskou komisi, že podle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.
Slovensko zavedlo 19. března na dobu 30 dnů omezení při prodeji nafty a minulý týden tamní pro vozidla se zahraniční poznávací značkou zavedla vyšší cenu tohoto paliva. Evropská komise následně upozornila Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu.
"Považuji dopis za absolutně nenáležitý, za nekorektní vůči Slovenské republice," řekl na tiskové konferenci Fico, který dopis od komise označil také za vyděračský.
Nevyloučil, že platnost nařízení o regulaci prodeje nafty a o dvojích cenách Bratislava prodlouží. Tvrdil, že jeho zájmem je chránit občany Slovenska před dopady vysokých cen paliv.
Regulaci zavedlo Slovensko při vyhlášeném stavu ropné nouze po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba. Ficova vláda v únoru také poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Bratislava a Budapešť tvrdí, že Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské ozbrojené agresi, z politických důvodů otálí s obnovením dodávek ruské ropy ropovodem Družba.
Po začátku války na Blízkém východě z konce února prudce stouply ceny ropy na světových trzích. Na Slovensku pohonné hmoty následně zdražily mnohem méně než v některých jiných evropských zemích a Slovensko se v evropském bloku zařadilo ke státům s nejlevnějšími palivy. Ještě v únoru byl přitom benzin a nafta u čerpacích stanic na Slovensku dražší než například v Česku.
Stát připraví opatření k zastropování marží obchodníků s pohonnými hmotami. Podle vlády jsou v některých případech neadekvátní. Na pondělní tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.
Vláda odvolala generálního komisaře české účasti na světové výstavě Expo 2025 Ondřeje Sošku, řekl po jednání kabinetu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česká účast a výstavba českého pavilonu v japonské Ósace čelila minulý rok kritice kvůli nedostatečným externím zdrojům financování a prodražování stavby.
Říkají si Boží pomocníci (Ansar Alláh) a jejich slogan zní „Bůh je veliký, smrt Americe, smrt Izraeli, kletba na Židy, vítězství islámu!“ Známí jsou jako Húsíjové, ovládají polovinu Jemenu, jsou spojenci Íránu a včera vstoupili do války po jeho boku. Kontrolují pobřeží Rudého moře, kudy pluje čtvrtina světové kontejnerové dopravy a Saúdská Arábie tudy exportuje denně pět milionů barelů ropy.
Stačilo pár dní a ze žhářského útoku v Pardubicích se stává důkaz o „vině“ celých skupin – levičáků, pravičáků, novinářů i médií. Ve skutečnosti ale víc než o extremismus jde o to, jak snadno se v Česku zaměňuje jednotlivý exces za obraz celé společnosti.