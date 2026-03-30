Čech podezřelý z vraždy Čecha v Paraguayi podle médií spáchal sebevraždu

Čech podezřelý z vraždy 50letého českého podnikatele v Paraguayi spáchal sebevraždu poté, co jej po útěku z místa činu obklíčila policie. Napsal to v neděli server Última Hora. Motiv vraždy, která se stala o víkendu, je zatím neznámý.
Česká ambasáda v Buenos Aires je o případu informována a je v kontaktu s místní policií, která případ vyšetřuje, sdělil ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. "Velvyslanectví je současně připraveno poskytnout rodinným příslušníkům odpovídající konzulární asistenci," dodal.
Podnikatel byl zavražděn ve svém domě v obci Carmen del Paraná v departementu Itapúa na jihu země. Hlavní podezřelý s mužem a jeho partnerkou podle její výpovědi v sobotu večer popíjeli alkohol a pak šli spát. Podezřelý posléze vstoupil do místnosti, kde spal podnikatel, a začal se s ním prát. Ženě řekl, aby se na hodinu zamkla v koupelně. Když pak z ní vyšla, našla partnera už mrtvého.
Podezřelý uprchl a odjel autem oběti, které později policisté našli u lesa opuštěné. Muže také vypátrali a když ho obklíčili, zastřelil se.
Obětí je podnikatel, který do Paraguaye přijel asi před osmi měsíci. Místní server ABC v neděli napsal, že podnikatel se před několika dny zřejmě stal i obětí krádeže.
