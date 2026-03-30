Čech podezřelý z vraždy Čecha v Paraguayi podle médií spáchal sebevraždu

ČTK

Čech podezřelý z vraždy 50letého českého podnikatele v Paraguayi spáchal sebevraždu poté, co jej po útěku z místa činu obklíčila policie. Napsal to v neděli server Última Hora. Motiv vraždy, která se stala o víkendu, je zatím neznámý.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. Foto: shutterstock
Česká ambasáda v Buenos Aires je o případu informována a je v kontaktu s místní policií, která případ vyšetřuje, sdělil ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. "Velvyslanectví je současně připraveno poskytnout rodinným příslušníkům odpovídající konzulární asistenci," dodal.

Podnikatel byl zavražděn ve svém domě v obci Carmen del Paraná v departementu Itapúa na jihu země. Hlavní podezřelý s mužem a jeho partnerkou podle její výpovědi v sobotu večer popíjeli alkohol a pak šli spát. Podezřelý posléze vstoupil do místnosti, kde spal podnikatel, a začal se s ním prát. Ženě řekl, aby se na hodinu zamkla v koupelně. Když pak z ní vyšla, našla partnera už mrtvého.

Podezřelý uprchl a odjel autem oběti, které později policisté našli u lesa opuštěné. Muže také vypátrali a když ho obklíčili, zastřelil se.

Obětí je podnikatel, který do Paraguaye přijel asi před osmi měsíci. Místní server ABC v neděli napsal, že podnikatel se před několika dny zřejmě stal i obětí krádeže.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump

Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.

Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12

Stát uvolní rafineriím sto tisíc tun ropy z nouzových zásob, schválila vláda

Stát půjčí tuzemským rafineriím sto tisíc tun ropy ze svých nouzových zásob. Důvodem je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. Schválila to v pondělí vláda, řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Zásobování českého trhu pohonnými hmotami podle Správy státních hmotných rezerv (SSHR) nadále funguje normálně a paliv je dostatek.

