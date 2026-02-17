Přeskočit na obsah
Zahraničí

Osm zemí včetně Turecka či Egypta odsoudilo opatření Izraele na Západním břehu

ČTK

Nová pozemková opatření Izraele na Západním břehu byly ostře odsouzeny osmi zeměmi, včetně Turecka, Egypta, Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů. Pozemková opatření schválila izraelská vláda a mají upevnit izraelskou kontrolu nad okupovaným Západním břehem Jordánu. V úterý to ve společném prohlášení zveřejnilo turecké ministerstvo zahraničí.

Izrael Palestina Západní břeh osadníci
Západní břeh Jordánu, kde žijí přes tři miliony Palestinců a přes půl milionu Izraelců, se má podle představ Palestinců i mezinárodního společenství stát základem budoucího nezávislého palestinského státu (Ilustrační foto: Osadníci na Západním břehu)Foto: X06541
Izraelská vláda a bezpečnostní kabinet v únoru schválily řadu opatření, která mají usnadnit židovským osadníkům na Západním břehu získávání půdy a izraelským úřadům dát více pravomocí nad palestinským obyvatelstvem. Izrael také ve velké části palestinského území zahájí kontroverzní proces registrace pozemků, který může vést k tomu, že ovládne rozsáhlé oblasti Západního břehu pro budoucí rozvoj.

Osm zemí ve společném prohlášení podle Reuters uvedlo, že taková politika představuje nebezpečnou eskalaci, která dále zvýší napětí a nestabilitu na tomto území i v širším regionu.

Přijatá opatření jsou navíc "flagrantním porušením mezinárodního práva", uvádí se v prohlášení s tím, že ministři zahraničí jednotlivých států "vyzývají mezinárodní společenství, aby převzalo odpovědnost a podniklo jasné a rozhodné kroky k zastavení tohoto porušování".

Mohannad al-Najjar hangs Ramadan lanterns made from recycled tin cans on strings between tents, in Khan Younis
Přípravy v Gaze na Ramadán 2026, který začíná v úterý 17. února.Foto: REUTERS

Pozemková opatření izraelské vlády už minulý týden kritizovaly mimo jiné OSN, Evropská unie, Británie či Kanada, také podle nich porušují mezinárodní právo a oslabují vyhlídky na dvoustátní řešení, tedy vznik nezávislého palestinského státu. Podle palestinské samosprávy se současný postup izraelské vlády rovná de facto anexi palestinského území.

Západní břeh Jordánu, kde žijí přes tři miliony Palestinců a přes půl milionu Izraelců, se má podle představ Palestinců i mezinárodního společenství stát základem budoucího nezávislého palestinského státu, Izrael ho ale už od roku 1967 okupuje. Nynější izraelská koaliční vláda Benjamina Netanjahua, která se opírá o krajně pravicové strany, se netají tím, že chce vzniku palestinského státu zabránit.

