Benative
26. 1. Zora
Zahraničí

Izraelská armáda ohlásila nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy

ČTK

Podle armády tělo policisty Rana Gviliho bylo nalezeno při pátrání na hřbitově ve východní části města Gaza, napsal zpravodajský server The Times of Israel. Ozbrojené křídlo teroristické skupiny Hamás podle stanice Al-Džazíra uvedlo, že k nálezu přispělo tím, že zprostředkovatelům sdělilo podrobnosti ohledně toho, kde by pozůstatky mohly být.

Ran Gvili, a police officer and Israeli hostage who was kidnapped in the deadly October 7, 2023 attack by Hamas, is pictured in this undated handout photo
Čtyřiadvacetiletý Gvili byl zabit při útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023,.Foto: Reuters
Čtyřiadvacetiletý Gvili byl zabit při útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023, když bránil kibuc Alumin. Jeho tělo ozbrojenci následně odvlekli do Pásma Gazy.

Gviliho pozůstatky budou podle armádního prohlášení nyní navráceny do Izraele, kde bude pohřben. Agentura Reuters zároveň připomíná, že Izrael přislíbil otevření přechodu Rafah mezi Pásmem Gazy a Egyptem, až bude Gviliho tělo vráceno. Podle ToI je to vůbec poprvé od roku 2014, co v Pásmu Gazy není žádný izraelský rukojmí.

Navrácení Gviliho těla izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil za mimořádné pro Izrael."Slíbili jsme to, slíbili jsme, že všechny dostaneme zpět a podařilo se to," uvedl. Policistu označil za hrdinu. "Byl tam jako první a vrátil se jako poslední," uvedl Netanjahu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac objevení Gviliho těla označil za bolestnou tečku. "Je to okamžik, který podtrhuje závazek Státu Izrael vůči jeho vojákům a občanům: přivést každého jednotlivce domů, jak jsme slíbili rodinám i izraelské veřejnosti," uvedl Kac v prohlášení a kondoloval policistově rodině.

Hamás a Izrael za zprostředkování USA loni v říjnu uzavřely dohodu o příměří, kterou americký prezident Donald Trump označil za první krok k trvalému míru.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila více než 71.000 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost loni 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 480 Palestinců.

Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam v boji zahynulo 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Od začátku příměří zahynuli v Pásmu Gazy čtyři izraelští vojáci, uvedl Reuters.

