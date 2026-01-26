Izraelská armáda ohlásila nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy

Podle armády tělo policisty Rana Gviliho bylo nalezeno při pátrání na hřbitově ve východní části města Gaza, napsal zpravodajský server The Times of Israel. Ozbrojené křídlo teroristické skupiny Hamás podle stanice Al-Džazíra uvedlo, že k nálezu přispělo tím, že zprostředkovatelům sdělilo podrobnosti ohledně toho, kde by pozůstatky mohly být.
Čtyřiadvacetiletý Gvili byl zabit při útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023, když bránil kibuc Alumin. Jeho tělo ozbrojenci následně odvlekli do Pásma Gazy.
Gviliho pozůstatky budou podle armádního prohlášení nyní navráceny do Izraele, kde bude pohřben. Agentura Reuters zároveň připomíná, že Izrael přislíbil otevření přechodu Rafah mezi Pásmem Gazy a Egyptem, až bude Gviliho tělo vráceno. Podle ToI je to vůbec poprvé od roku 2014, co v Pásmu Gazy není žádný izraelský rukojmí.
Navrácení Gviliho těla izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil za mimořádné pro Izrael."Slíbili jsme to, slíbili jsme, že všechny dostaneme zpět a podařilo se to," uvedl. Policistu označil za hrdinu. "Byl tam jako první a vrátil se jako poslední," uvedl Netanjahu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac objevení Gviliho těla označil za bolestnou tečku. "Je to okamžik, který podtrhuje závazek Státu Izrael vůči jeho vojákům a občanům: přivést každého jednotlivce domů, jak jsme slíbili rodinám i izraelské veřejnosti," uvedl Kac v prohlášení a kondoloval policistově rodině.
Hamás a Izrael za zprostředkování USA loni v říjnu uzavřely dohodu o příměří, kterou americký prezident Donald Trump označil za první krok k trvalému míru.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila více než 71.000 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost loni 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 480 Palestinců.
Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam v boji zahynulo 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Od začátku příměří zahynuli v Pásmu Gazy čtyři izraelští vojáci, uvedl Reuters.
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory," uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Andrej Babiš znovu potvrdil, že hnutí ANO funguje víc jako firma než jako politická strana. Na víkendovém sněmu neměl protikandidáta, diskuze se nekonala a vedení zůstalo beze změn. Zároveň naznačil zásadní strategický obrat: už nechce hrát jen za hnutí ANO, ale počítá se spoluprací s SPD a Motoristy – a to jak pro prezidentské, tak pro senátní volby. Pro jeho spojence to ale může být likvidační.
Koně Zazou čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, jehož zmizení ze stáje v Krabčicích na Litoměřicku v roce 2023 policie prověřovala pro podezření z krádeže, nikdo neukradl. Byl vyvezen mimo území EU, a to po dohodě majitele a dalších lidí. Uvedla to v pondělí na webu litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.