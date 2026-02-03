Do Egypta se v pondělí přes Rafáh dostalo jen 12 Palestinců

Do Egypta se v pondělí z Pásma Gazy dostalo jen 12 Palestinců přes přechod Rafáh, který byl ten den otevřen poprvé od května 2024. Šlo o pět zraněných a sedm členů jejich doprovodu, informovala agentura AFP s odvoláním na svůj zdroj z hraničního přechodu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle AP dříve řekl, že jeho vláda umožní denně odjezd až 50 pacientům. Podle nejmenovaných izraelských a egyptských činitelů by každému pacientovi mělo být umožněno cestovat se dvěma příbuznými. Zároveň by se mělo každý den moci asi 50 lidí vrátit do Pásma Gazy, které opustili během války.
Egyptské úřady mobilizovaly na 150 nemocnic a tři stovky sanitek a také 12 tisíc lékařů a 30 záchranných týmů pro přijímání pacientů z Pásma Gazy, uvedla dnes AFP s odkazem na egyptská média.
Podle ředitele nemocnice Šífa ve městě Gaza Muhammada Abú Salmíji je na tomto palestinském území zničeném válkou asi 20 tisíc pacientů, kteří naléhavě potřebují lékařskou péči, z toho 4500 jsou děti.
V Pásmu Gazy platí od loňského října příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu zaútočili na jih Izraele, kde zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda zabila víc než 71 tisíc Palestinců.
Jde o údaje ministerstva zdravotnictví v Gaze, které považují za věrohodné mnozí mezinárodní experti i OSN a minulý týden je za hodnověrný odhad označila i izraelská armáda. Ta nyní počty analyzuje, aby zjistila, kolik je mezi zabitými ozbrojenců a kolik civilistů.
Podle nevládních organizací bylo mezi palestinskými oběťmi 80 procent civilistů. Někteří včetně nezávislé vyšetřovací komise OSN viní Izrael z toho, že v Gaze spáchal genocidu, což Izrael odmítá.
Sněmovna dnes jedná o návrhu pětice opozičních stan na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Při pátrání po pohřešovaném osmapadesátiletém muži z Prahy zasahovala v pondělí večer policie v bytě v pražské Gorazdově ulici. Jiný muž, který se v bytě nacházel, se před policií pokusil uprchnout oknem a po pádu z výšky zemřel.
Ukrajina a její západní partneři se dohodli, že trvalé porušování jakékoliv budoucí dohody o příměří ze strany Ruska vyvolá koordinovanou vojenskou reakci Evropy a Spojených států, napsal dnes list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. V úterý řekl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. Klempíř v pondělí oznámil, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo kultury.