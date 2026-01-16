Přeskočit na obsah
16. 1. Ctirad
Ukrajinská expremiérka obviněná z podplácení má složit kauci 33 milionů

ČTK

Protikorupční soud v Kyjevě stanovil v pátek kauci pro bývalou ukrajinskou premiérku Juliji Tymošenkovou, která je obviněna z podplácení poslanců, na 33 milionů hřiven (asi 16 milionů korun). Expremiérce hrozí až deset let vězení a konfiskace majetku, napsal portál RBK-Ukrajina.

Ukrajinská expremiérka Julia Tymošenková v pátek u soudu v Kyjevě odmítla jako zfalšovanou odmítla nahrávku, která ji podle úřadů usvědčuje z korupce.
Ukrajinská expremiérka Julia Tymošenková v pátek u soudu v Kyjevě odmítla jako zfalšovanou odmítla nahrávku, která ji podle úřadů usvědčuje z korupce.Foto: REUTERS
Obžaloba žádala uvalení kauce ve výši 50 milionů hřiven (asi 24 milionů korun) na Tymošenkovou, která stojí v čele jedné z opozičních stran v ukrajinském parlamentu.

Národní protikorupční úřad NABU a speciální protikorupční prokuratura viní Tymošenkovou, že nabízela zákonodárcům z jiných poslaneckých klubů „nezákonné výhody“ za hlasování o návrzích zákonů podle jejích představ. Expremiérka obvinění odmítla a počínání úřadů označila za předvolební čistku na politickou objednávku. Úřady obvinění podpořily zveřejněním nahrávek údajného rozhovoru političky s nejmenovaným poslancem.

Pětašedesátiletá Tymošenková v pátek jako zfalšovanou odmítla nahrávku, která ji podle úřadů usvědčuje z korupce. „Nikdy jsem taková slova neřekla. Audiozáznam je zfalšovaný. Nikdy se takový rozhovor neodehrál,“ řekla Tymošenková novinářům podle agentury Interfax-Ukrajina před jednáním soudu. Hodlá požadovat, aby nahrávku přezkoumali nezávislí znalci.

Na nahrávkách zveřejněných NABU je podle serveru Ukrajinska pravda zachycen rozhovor z 12. ledna, ve kterém Tymošenková – označená jen jako předsedkyně jednoho z poslaneckých klubů – s nejmenovaným poslancem probírá úplatky před nadcházejícím hlasováním o uvolnění Mychajla Fedorova a Denyse Šmyhala z dosavadních funkcí ve vládě a jejich následném potvrzení do čela ministerstev obrany a energetiky. V nahrávce zaznívají slova „platíme deset za dvě zasedání“ parlamentu.

Prokurátor nahrávku předložil soudu jako důkaz, že Tymošenková nabízela úplatek ve výši 10 tisíc dolarů (asi 209 tisíc korun) trojici nejmenovaných zákonodárců. Obžaloba podle soudce Vitalije Dubase kromě kauce žádala, aby soud nařídil Tymošenkové zdržet se kontaktů s 66 svědky a nosit elektronický náramek, uvedla agentura Unian. Soud nenařídil političce nosit elektronický náramek, poznamenal server Ukrajinska pravda.

Sama Tymošenková prohlásila, že je obviněna z politických důvodů, a peníze zabavené při prohlídce stranických kanceláří označila za své osobní úspory. Jakkoli o nahrávce rozhovoru s nejmenovaným poslancem tvrdila, že je zfalšovaná, posléze podle serveru připustila, že na záznamu je hlas poslance Ihora Kopytina z vládnoucí strany Sluha národa. Podle RBK-Ukrajina tvrdila, že NABU vyvíjela nátlak na Kopytina, který na příkaz NABU zorganizoval proti ní „provokaci“. Sám Kopytin byl podle Tymošenkové ochoten „udělat vše“, jen aby ukončil své trestní stíhání a unikl trestu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil v pátek svému českému protějšku Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.

ŽIVĚPavel převzal od Zelenského Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny. Petr do ukrajinské metropole přicestoval ráno vlakem krátce poté, co se stala opět terčem ruských dronů.

Americký prezident Donald Trump. 15.1.2026

ŽIVĚSpojené státy prodávají venezuelskou ropu o 30 procent dráž než Venezuela samotná

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly s prodejem ropy z této latinskoamerické země poté, co americké síly začátkem letošního roku unesly prezidenta Nicoláse Madura a postavily ho v USA před soud.

Prezident Petr Pavel (vlevo) a kontroverzní kandidát Motoristů na ministra Filip Turek na koláži Aktuálně.cz

ŽIVĚPrezident nemá navržené ministry kádrovat, ale hned schválit, usnesla se vládní koalice

Sněmovna vyzvala v pátek hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva však přímo nezmiňuje prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný.

