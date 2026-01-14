Korupční skandály v Kyjevě neberou konce. Úřady zaklekly na expremiérku Tymošenkovou

Zdá se, že korupční skandály na Ukrajině neberou konce. Po prosincové rezignaci šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka v souvislosti s rozsáhlou korupční kauzou se nyní pozornost úřadů obrací k bývalé premiérce Juliji Tymošenkové. Ta čelí obvinění, že nabízela úplatky poslancům ze strany prezidenta Volodymyra Zelenského výměnou za hlasy.
Předsedkyně strany Baťkivščyna a bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková čelí obvinění z nabízení úplatků poslancům. Pro server Suspilne to ve středu uvedla Olha Postoljuková, mluvčí Specializované protikorupční prokuratury (SAPO).
Poté, co Národní protikorupční úřad (NABU) v prosinci obvinil několik poslanců ze strany prezidenta Volodymyra Zelenského, měla Tymošenková podle jeho zjištění začít jednat o pravidelném uplácení některých zákonodárců výměnou za jejich hlasy.
„Nešlo o jednorázové dohody, ale o pravidelný mechanismus spolupráce, který počítal se zálohovanými platbami a byl zamýšlen jako dlouhodobý,“ uvedl úřad. Poslanci měli dostávat pokyny, jak hlasovat, případně kdy se hlasování zdržet nebo se ho vůbec neúčastnit.
Podle zdroje deníku Kyiv Independent měla Tymošenková nabízet úplatky poslancům ze Zelenského strany Služebník lidu.
NABU také zveřejnil údajnou instrukci, kterou měla Tymošenková poslat jednomu z poslanců. Konkrétně ho měla navádět, aby hlasoval pro odvolání Vasila Maljuka, šéfa Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU), ministra obrany Denyse Šmyhala a ministra digitální transformace Mychajla Fedorova.
Zároveň měl podle těchto pokynů hlasovat proti jmenování Fedorova ministrem obrany, Šmyhala ministrem energetiky a Denyse Maslova ministrem spravedlnosti.
Odklízení konkurence
V úterý provedly SAPO a NABU domovní prohlídky v sídlech strany Baťkivščyna. Tymošenková to potvrdila na Facebooku s tím, že „nemají nic společného s právem ani se zákonností“.
„Nic nenašli, tak si prostě odnesli moje pracovní telefony, parlamentní dokumenty a osobní úspory, které jsou všechny řádně uvedené v mém majetkovém přiznání,“ napsala. „Všechna tato absurdní obvinění kategoricky odmítám.“
Zároveň dodala, že „se zdá, že volby jsou mnohem blíž, než se dosud zdálo, a někdo se rozhodl začít odklízet konkurenci“.
Ikona Oranžové revoluce s typickým účesem
Pětašedesátiletá politička se na mezinárodní scéně proslavila svým typickým účesem, ale i jako jedna z vůdčích osobností Oranžové revoluce v roce 2004, která vznikla v reakci na volební podvody.
Tymošenková následně dvakrát zastávala funkci ukrajinské premiérky. V roce 2010 kandidovala na prezidentku proti proruskému Viktoru Janukovyčovi. Volby proti němu prohrála a na základě politicky motivovaných obvinění byla Janukovyčovým režimem uvězněna.
Na svobodu se dostala v roce 2013 na konci protestů Euromajdanu, které Janukovyče svrhly a položily základy moderní ukrajinské občanské společnosti.
V roce 2014 znovu kandidovala na prezidentku, tentokrát však neuspěla proti Petru Porošenkovi. O pět let později se už ani nedostala do druhého kola prezidentských voleb, z nichž vzešel jako vítěz Volodymyr Zelenskyj.
Server Politico loni upozornil, že Tymošenková patřila mezi významné politické rivaly Zelenského, kteří se účastnili zákulisních jednání se zástupci administrativy Donalda Trumpa.
Navzdory své opoziční pozici vůči Zelenskému však Tymošenková patřila k hlasitým podporovatelům loňského kontroverzního zákona, jehož cílem bylo zrušit nezávislé protikorupční instituce na Ukrajině – tedy právě ty orgány, které ji nyní chtějí obvinit z uplácení poslanců.