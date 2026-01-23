Přeskočit na obsah
Benative
23. 1. Zdeněk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Tváře zlomového setkání. K jednomu stolu poprvé usednou Ukrajinci, Rusové i Američané

Russian President Putin meets U.S. President Trump's special envoy Witkoff and son-in-law Kushner in Moscow
Tváře zlomového setkání. K jednomu stolu poprvé usednou Ukrajinci, Rusové i Američané
Tváře zlomového setkání. K jednomu stolu poprvé usednou Ukrajinci, Rusové i Američané
Tváře zlomového setkání. K jednomu stolu poprvé usednou Ukrajinci, Rusové i Američané
Tváře zlomového setkání. K jednomu stolu poprvé usednou Ukrajinci, Rusové i Američané
Zobrazit
8 fotografií
Ruský prezident Vladimir Putin se setkal se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kremlu. |
Foto: Reuters
Martin Sluka
Jan Bezucha
Martin Sluka
Jan Bezucha
Martin Sluka,Jan Bezucha

V Abú Dhabí v pátek k jednomu stolu zasednou zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států. Jde o vůbec první společná jednání těchto tří zemí od začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022. Rozhovory navazují na čtvrteční setkání amerických vyslanců s Vladimirem Putinem i schůzku Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským. Podívejte se, kdo jsou klíčové postavy jednotlivých delegací.

Prohlédnout 8 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague

ŽIVĚPozvání Česka do Rady míru by se mohlo projednávat v pondělí

Ministerstvo zahraničí bude mít připravené materiály pro případné projednávání pozvánky do Rady míru na pondělní koaliční radě ANO, SPD a Motoristů. Sdělil to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na dotaz, zda téma bude náplní pravidelné pondělní schůzky a jak dlouho potrvá diplomacii příprava rozvahy. Na té se domluvil s šéfem diplomacie premiér Andrej Babiš (ANO).

Belgium EU Summit
Belgium EU Summit
Belgium EU Summit

ŽIVĚCosta: EU chce stabilní vztahy s USA, nátlak ale odmítá

Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama