Tváře zlomového setkání. K jednomu stolu poprvé usednou Ukrajinci, Rusové i Američané

V Abú Dhabí v pátek k jednomu stolu zasednou zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států. Jde o vůbec první společná jednání těchto tří zemí od začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022. Rozhovory navazují na čtvrteční setkání amerických vyslanců s Vladimirem Putinem i schůzku Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským. Podívejte se, kdo jsou klíčové postavy jednotlivých delegací.
Lunární jaderná horečka. USA chtějí postavit reaktor na Měsíci dřív než Rusko a Čína
Světové mocnosti se znovu pouštějí do vesmírných závodů. Tentokrát už ale nejde o symbolické zapíchnutí vlajky do měsíčního prachu. Ve hře je mnohem víc - jaderný zdroj energie na povrchu Měsíce, který by umožnil dlouhodobou přítomnost lidí i techniky mimo Zemi.
Sedm let za ovlivňování drogových kauz. Obžalovaný soudce vrchního soudu vinu popírá
Soudci pražského vrchního soudu Ivanu Elischerovi v pátek soud uložil sedm let vězení a peněžitý trest ve výši zhruba 1,1 milionu korun. Další milion má Elischerovi propadnout z bankovního účtu.
ŽIVĚPozvání Česka do Rady míru by se mohlo projednávat v pondělí
Ministerstvo zahraničí bude mít připravené materiály pro případné projednávání pozvánky do Rady míru na pondělní koaliční radě ANO, SPD a Motoristů. Sdělil to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na dotaz, zda téma bude náplní pravidelné pondělní schůzky a jak dlouho potrvá diplomacii příprava rozvahy. Na té se domluvil s šéfem diplomacie premiér Andrej Babiš (ANO).
ŽIVĚCosta: EU chce stabilní vztahy s USA, nátlak ale odmítá
Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa.
Fantastická Ledecká! Česká hvězda vítězí hned při prvním startu na prkně
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká hned při svém prvním startu na snowboardu v této sezoně vyhrála závod Světového poháru. Česká hvězda ovládla kvalifikaci paralelního obřího slalomu v rakouském Simonhöhe a soupeřkám nedala šanci ani ve vyřazovacích jízdách.