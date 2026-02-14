Přeskočit na obsah
14. 2. Valentýn
Zahraničí

Trumpova vláda žádá sociální sítě o osobní data uživatelů kritizujících ICE

ČTK

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) posílá obsílky technologickým společnostem, včetně Mety a Googlu, s žádostmi o jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další identifikační údaje uživatelů sociálních sítí, kteří na svých účtech kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) nebo sledují jeho aktivity.

FILE PHOTO: People protest during a standoff with ICE and federal officers in Chicago
Trumpova administrativa se usilovně snaží potlačovat kritiku ICE, mimo jiné zjišťováním totožnosti Američanů, kteří proti úřadu demonstrovali.Foto: REUTERS
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak zesiluje své úsilí identifikovat Američany, kteří nesouhlasí s operacemi kontroverzního imigračního úřadu. Napsal o tom deník The New York Times (NYT).

Stovky podobných obsílek od DHS v posledních měsících obdržely společnosti Google, Reddit, Discord a Meta, která vlastní Facebook a Instagram, píše NYT s odvoláním na vládní představitele a zaměstnance těchto firem. Google, Meta a Reddit podle vládních zdrojů některým z žádostí vyhověly. Ministerstvo žádalo o identifikační údaje majitelů účtů na sociálních sítích, kteří na nich neuvádějí svá skutečná jména. Tyto účty byly kritické k ICE nebo sdílely aktuální polohu imigračních agentů.

Je na technologických společnostech, zda se rozhodnou tyto informace poskytnout, píše NYT. Firmy podle listu uvedly, že žádosti obdržené od vlády nejprve posuzují. Některé z nich dané uživatele upozornily, že vláda požaduje jejich osobní údaje, a daly jim 10 až 14 na napadení obsílky u soudu.

"Vláda si toho dovoluje více než dříve," řekl vedoucí právník Americké unie občanských práv (ACLU) v Pensylvánii Steve Loney. Právník v posledních šesti měsících zastupoval lidi, jejichž osobní informace v souvislosti s aktivitou na sociálních sítích chtělo DHS získat. Právníci DHS u soudu žádosti zdůvodňují tím, že chtějí zajistit bezpečnost agentů ICE.

Trumpova administrativa se usilovně snaží potlačovat kritiku ICE, mimo jiné zjišťováním totožnosti Američanů, kteří proti úřadu demonstrovali. Imigrační agenti v Minneapolisu a Chicagu podle NYT upozornili účastníky protestů, že jsou natáčeni a jejich totožnost je zjišťována pomocí technologie na rozpoznávání obličejů. Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan v lednu řekl stanici Fox News, že usiluje o vytvoření databáze osob, které byly zadrženy za maření imigračních operací.

Silicon Valley má dlouhodobě s federální vládou napjaté vztahy ohledně toho, kolik informací o uživatelích by měly firmy vládě poskytovat. Ze zpráv o transparentnosti, které technologické společnosti zveřejňují, vyplývá, že počet žádostí o uživatelích ze strany vlád po celém světě v průběhu let vzrostl. Mezi země, které jich podávají nejvíce, patří Spojené státy a Indie.

Ukrajinský koordinační štáb uvedl, že se z ruského zajetí vrátilo 150 vojáků, gardistů a pohraničníků a sedm civilistů, 139 bylo v zajetí od roku 2022. Nejmladšímu propuštěnému obránci vlasti bylo 23 let. Byl zajat jako devatenáctiletý při obraně Mariupolu, ruský soud ho odsoudil na doživotí. 5. února 2026.
