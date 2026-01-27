Trumpův muž s vizáží nacisty. Symbol agentů ICE zlehčoval zabití, inspiroval ho film

Brutální zásahy, silná vyjádření a estetika připomínající nacisty. Gregory Bovino, klíčová postava Trumpova tažení proti imigrantům, končí v čele federálních operací v Minneapolisu. Deník Aktuálně.cz přináší přehled kariéry muže, jehož agenti v Americe rozdmýchali masové nepokoje.
„Podezřelý se do této situace dostal sám,“ jsou slova nyní už bývalého velitele a šéfa amerických pohraničníků Gregoryho Bovina. Pronesl je poté, co 37letý muž postřelený federálními agenty v Minneapolisu při sobotní potyčce zemřel.
Maskovaný agent federálního Úřadu pro imigraci a cla (ICE) přitom na začátku ledna ve stejném městě zastřelil stejně starou americkou občanku Renee Goodovou.
Poslední případ se však nejspíš stal Bovinovi osudným. Při vyjádření totiž ignoroval záběry, které naznačovaly, že se zastřelený Alex Petti snažil pomoci ženě, kterou agenti násilně srazili k zemi. „Oběťmi jsou příslušníci pohraniční hlídky,“ tvrdil přesto jejich šéf.
Greg Bovino byl jistou dobu klíčovou figurou vymáhání protiimigrační politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nyní 55letý muž se narodil v Kalifornii a vyrůstal v Severní Karolíně.
K jeho současné práci jej prý inspiroval film krimi Hranice z roku 1982 s Jackem Nicholsonem, ve kterém mimo jiné vystupují právě pohraničníci. Bovino byl prý zklamán, že film nevykresloval pohraniční agenty jako „ty hodné“. Jeho dětství pak poznamenalo i neštěstí. Jeho otec při autonehodě zabil 26letou ženu. Byl pod vlivem alkoholu a soud jej tak potrestal několikaměsíčním vězením.
Zajímavým je vzhledem k Bovinově současné práci je i původ jeho pradědečka. Byl totiž imigrant z jihu Itálie, který ve Spojených státech pobýval 15 let, než se oficiálně stal americkým občanem.
Sám Bovino se připojil k americké pohraniční hlídce v roce 1996. Kariéru zahájil v texaském El Pasu, klíčovém centru pro ochranu hranic. Typický je pro něj tvrdý přístup k běžencům a lidem, co ve státech pobývají nelegálně. „Ti jedinci, kteří sem přicházejí, mohou mít ve své domovské zemi kriminální minulost,“ uvedl dříve. „Takže se necítím špatně,“ dodal. Kromě Minneapolisu pak působil i v dalších amerických městech jako například Los Angeles.
Jak informuje server Al-Jazeera, kromě své práce v terénu se Bovino stal známým i svou aktivitou na sociálních sítích. Často totiž sdílí videa z operací a využívá sociální média k propagaci svých agentů. Na sítích taktéž ostře reaguje na své kritiky.
Známým se stal i díky videím, na nichž je zachycen, jak kráčí po ulicích v dlouhém kabátu ve stylu nacistických důstojníků za druhé světové války a křičí na protestující, aby ustoupili z cesty. Někteří komentátoři pak jeho styl oblékání přímo srovnávají s „fašistickou“ estetikou. Známým se pak stalo i video, na kterém Bovino neobratně vrhá granát se slzným plynem na lidi protestující na ulici proti jeho agentům.
Akce proti imigrantům měl Bovino na starosti několik posledních měsíců. Podle posledních informací byl ale z akce v pondělí stažen a opouští Minneapolis. Britský server BBC uvádí, že tento krok amerického prezidenta, který o stažení rozhodl, může předznamenávat odklon od represivní politiky federálních úřadů v rámci celostátní kampaně zaměřené na migraci.
Důvodem pak může být to, že podle Trumpovy administrativy aktuální situaci nezvládá. V Minneapolisu jej nyní nahradil Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Bovino se vrací do své domovské Kalifornie. Do doby, kdy bude muset odejít do důchodu, mu přitom zbývají poslední dva roky.
