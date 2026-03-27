Venezuelská prezidentka vyhlásila týden volna. Chce úspory kvůli výpadkům proudu

Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila na příští týden dovolenou pro státní správu a prázdniny pro školy. Zdůvodnila to snahou o úsporu energie, informovala agentura AFP. V posledních týdnech se některé oblasti v této jihoamerické zemi potýkaly s výpadky proudu.
„Na Svatý týden (Velikonoce) jsem vyhlásila pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek dovolenou pro celý sektor vzdělávání,“ oznámila ve čtvrtek Rodríguezová.
„Naše děti nepůjdou do školy,“ dodala. Volno se podle ní vztahuje i na ministerstva v rámci plánu úspory elektřiny. Odvětví zajišťujících základní služby, například zdravotnictví, se dovolená příští týden netýká.
K větší spotřebě elektřiny ve Venezuele v těchto dnech přispělo i počasí a vysoké teploty, podle prezidentky na tom má podíl i „nastartování ekonomického růstu“.
„Včera jsme měli nejvyšší spotřebu energie za několik let, což je také důsledek hospodářského růstu, důsledek Venezuely, která se rozvíjí, roste a potřebuje více elektřiny,“ řekla také ve čtvrtek Rodríguezová.
Proud vypadává už roky, vláda peníze zpronevěřila
Výpadky dodávek elektrického proudu jsou ve Venezuele běžné už několik let, jejich územní rozsah a doba trvání bývají různé, ale mnohde znamenají rovněž výpadky dodávek vody. Autoritářská vláda to ještě do loňska označovala za sabotáž opozice či Spojených států.
Na vině je ale letité zanedbávání energetické infrastruktury vládou, která podle opozice část peněz na investice do energetiky zpronevěřila. Ze země také utekly tisíce odborníků, včetně elektroinženýrů, kvůli ekonomické krizi a represím vlády vůči jejím kritikům.
Rodríguezová se nejvyššího úřadu ve Venezuele ujala letos 5. ledna z pozice viceprezidentky dva dny poté, co americké jednotky unesly ze země prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Rodríguezová, která patřila k předním postavám Madurova režimu, částečně obměnila kabinet a spolupracuje s americkou vládou. Začátkem tohoto měsíce Washington oznámil, že obnoví s Caracasem diplomatické styky, přerušené v roce 2019.
Po únosu Madura do Spojených států jejich prezident Donald Trump podpořil ve vedení země Rodríguezovou, ač mnozí očekávali, že by vládu v zemi mohla převzít opozice. Podle analytiků ale americký prezident zvolil tento scénář kvůli zachování stability v zemi s největšími zásobami ropy na světě. Po zatčení Madura Trump mimo jiné řekl, že USA chtějí mít na neurčito kontrolu nad prodejem venezuelské ropy a nad příjmy z ní. O termínu uspořádání demokratických voleb zatím americká ani venezuelská vláda nehovoří.
