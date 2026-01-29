"Nechci už nikoho vidět umírat." Ostrého velitele střídá v Minneapolisu nový emisar

Úkolem zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ochranu hranic Toma Homana je obnovit právo a pořádek v Minneapolisu a pracovat na odstranění hrozeb z komunity.
Homan to řekl na své první tiskové konferenci od příjezdu do Minneapolisu, kam ho republikánský prezident v pondělí vyslal poté, co federální agenti v sobotu na ulicích města zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho. Snížení počtu federálních imigračních agentů v Minnesotě podle Homana závisí na tom, jak budou s federální vládou spolupracovat místní představitelé.
"Bezpečnost obyvatel je na prvním místě," prohlásil Homan, který nově vede rozsáhlou protiimigrační operaci federální vlády v Minnesotě. Ze státu na severu Spojených států po jeho příchodu odešel velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino, který byl do té doby tváří tamní agresivní protiimigrační kampaně. Představitelé Trumpovy administrativy byli podle informací stanice CNN frustrováni tím, že Bovino situaci v Minnesotě po Prettiho zastřelení nezvládal.
Homan prohlásil, že nikoho nechce vidět umírat, a to včetně federálních agentů, místních obyvatel a migrantů, na které protiimigrační zásah cílí. Lidem, kteří mají problém s Úřadem pro imigraci a cla (ICE) doporučil, aby se obrátili na Kongres a požádali ho o změnu zákonů.
Protestující podle něj mají právo vyjádřit svůj názor, ale musejí tak činit pokojně. V opačném případě jim hrozí zatčení, řekl Homan.
V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolis zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně 24. ledna zastřelil stejně starého Prettiho. Podle agentury AP muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP).
Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než 3000 imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně 2000 z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně 1000 z nich jsou příslušníky CBP.
