Velryba uvízlá v Německu se osvobodila, ale vyhráno ještě nemá

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se jí dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést.
Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá. Nyní záleží na tom, zda zvíře měřící 12 až 15 metrů zůstane na otevřeném moři a vpluje do Severního moře a pak do Atlantského oceánu, který je jeho domovem.
Lehmann řekl, že to, že se keporkak uvolnil z písčité mělčiny, je jen prvním krokem správným směrem. Keporkak nyní plave v Lübecké zátoce.
Velryba uvázla na písčině nedaleko Lübecku zřejmě v noci na pondělí. V uplynulých dnech všechny pokusy o její vyproštění selhávaly. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odsát zpevněný písek z místa, na kterém kytovec ležel. Ve čtvrtek ale na místo dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto umožňující keporkakovi samostatně odplavat dál do moře.
Zvíře bylo aktivnější než v předchozích dnech a záchranáři se ho ještě večer snažili povzbudit: troubili, křičeli a bubnovali. Také keporkak vydával hlasité zvuky. Když mu chybělo už jen několik metrů do hlubší vody, musela být záchranná akce s příchodem noci přerušena, uvedl starosta města Timmendorfer Strand Sven Partheil-Böhnke.
Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Rusku se už dříve nelíbil český postoj
Na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci. Ředitel institutu Igor Girenko agentuře TASS řekl, že šlo o celkem šest zápalných lahví, explodovaly tři z nich.
Nehoda nákladních aut uzavřela část Pražského okruhu s Komořanským tunelem
Nehoda dvou nákladních vozů v pátek ráno zhruba na čtyři hodiny uzavřela dálniční Pražský okruh mezi exity 3 a 10 směrem k letišti. Auta tak nemohla projet ani Komořanským tunelem. Jednoho muže zdravotničtí záchranáři odvezli do nemocnice s poraněním hlavy. Kolem 8:00 policie úsek zprovoznila jedním pruhem, místo nehody u exitu 10 auta stále objíždějí mimo dálnici.
ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.
Českého mnicha na Srí Lance usmrtil levhart
Třiačtyřicetiletého českého mnicha v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal v pátek srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. České ministerstvo zahraničí se k tragédii zatím nevyjádřilo.
Ani den bez průšvihu. Guy Ritchie proměnil mladého Sherlocka ve svéhlavého hejska
Osmidílná britská série Mladý Sherlock se pokouší zmodernizovat postavu slavného detektiva pro současnou generaci diváků. Jejím spolutvůrcem a režisérem prvních dvou epizod je Guy Ritchie, jenž ve svých dvou starších filmech Sherlocka Holmese představil jako viktoriánského rváče. Tentokrát ho vykresluje jako přidrzlého adolescenta, který neprožije jediný den, aniž by neporušil zákon.