Přeskočit na obsah
Benative
27. 3. Dita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

"Projev rusofobie a barbarství." Rusové zuří kvůli útoku na jejich pražský dům

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Na Ruský dům v Praze měly ve čtvrtek neznámé osoby hodit šest zápalných lahví, tři ale nevybuchly. Pachatel či pachatelé z místa činu uprchli, hrozí jim až tříletý trest odnětí svobody. Ruská média hovoří o terorismu a projevům "flagrantní rusofobie", mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová to nazvala "barbarským aktem".

Ruské kulturní centrum v Praze bylo zasaženo Molotovovým koktejlem
Ruské kulturní centrum v Praze bylo zasaženo Molotovovým koktejlemFoto: Repro/Aktuálně.cz
„Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme,“ napsala v pátek ráno česká policie na sociální síť X.

„Útočníci na Ruský dům v Praze plánovali budovu co nejvíce poškodit,“ řekl ruské státní agentuře RIA Novosti Pavel Ševcov, zástupce šéfa Rossotrudničestva.

Ruské kulturní centrum v Praze bylo zasaženo Molotovovým koktejlem
Ruské kulturní centrum v Praze bylo zasaženo Molotovovým koktejlem
Ruské kulturní centrum v Praze bylo zasaženo Molotovovým koktejlem
Ruský dům, Ruské středisko vědy a kultury v Praze
Zobrazit
4 fotografie

„Úmyslně nasměrovali nálož na budovu našeho centra, aby způsobili maximální škody. Hodili ji do středu budovy, poblíž knihovny, kde je uloženo velké množství hořlavého materiálu,“ uvedl Ševcov. „Nyní s pomocí ruského velvyslanectví Rossotrudničestvo spolupracuje s místními úřady na identifikaci pachatelů tohoto teroristického útoku,“ dodal.

Související

Ředitel Ruského domu v Praze Igor Girenko agentuře TASS sdělil, že neznámé osoby ve čtvrtek hodily na kulturní centrum zápalné lahve. „Šťastnou náhodou tři ze šesti zápalných lahví nevybuchly,“ upřesnil.

„V Praze došlo k dalšímu projevu flagrantní rusofobie. Je to tragický důsledek let agresivní protiruské propagandy vycházející ze západních politiků a médií. Obyvatelstvo je indoktrinováno nenávistí ke všemu, co souvisí s Ruskem a sovětskou minulostí,“ popsal pro TASS Alexander Brod, člen ruské Prezidentské rady pro občanskou společnost a lidská práva.

Ruský dům, Ruské středisko vědy a kultury v Praze
Ruský dům, Ruské středisko vědy a kultury v PrazeFoto: Policie ČR

Postěžoval si přitom, že „v řadě evropských zemí jsou omezována ruskojazyčná média, znesvěcována památka Velké vlastenecké války a byly strženy desítky pomníků sovětských vojáků“ a že si Česká republika vytváří vlastní socioekonomickou a politickou krizi.

„Kvůli výraznému odlivu ruských turistů znatelně poklesl turistický ruch a lázeňství, roste nezaměstnanost, a to vede k poklesu důvěry v úřady země a přiživuje protestní nálady,“ tvrdí Brod.

Související

Podobně se při návštěvě reportérů Aktuálně vyjadřovali také člověk z domu. "Určitě víte, že Rusko uznalo Česko za nepřátelskou zemi. My, ruský stát, považujeme Česko za nepřátelský stát - ne lidi ani konkrétně vás," řekl muž, který po několikátém zazvonění vyšel z vily v pražských Dejvicích.

Ruský dům v Praze funguje s podporou Rossotrudničestva od roku 1971. Instituce propaguje ruskou kulturu, jazyk a tradice v České republice. Oficiálně se prezentuje jako kulturní středisko a knihovna, podle odborníků ovšem šíří ruskou propagandu a české tajné služby jej spojují s činností ruských zpravodajských služeb.

Provozuje jej zmíněné Rossotrudničestvo, která se během války na Ukrajině dostala na sankční seznam Evropské unie. Před třemi roky pak Česko vyhostilo šéfa střediska a jednoho z jeho podřízených kvůli podezření ze špionáže.

Ruský dům v Praze redakce Aktuálně.cz dlouhodobě sleduje

Související
Související
Související
Související
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚ Trump odložil útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.

ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska
ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska
ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii

Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.

Rescuers try to refloat a humback whale into the Baltic Sea
Rescuers try to refloat a humback whale into the Baltic Sea
Rescuers try to refloat a humback whale into the Baltic Sea

Velryba uvízlá v Německu se osvobodila, ale vyhráno ještě nemá

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se jí dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést.

