"Projev rusofobie a barbarství." Rusové zuří kvůli útoku na jejich pražský dům

Na Ruský dům v Praze měly ve čtvrtek neznámé osoby hodit šest zápalných lahví, tři ale nevybuchly. Pachatel či pachatelé z místa činu uprchli, hrozí jim až tříletý trest odnětí svobody. Ruská média hovoří o terorismu a projevům "flagrantní rusofobie", mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová to nazvala "barbarským aktem".
„Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme,“ napsala v pátek ráno česká policie na sociální síť X.
„Útočníci na Ruský dům v Praze plánovali budovu co nejvíce poškodit,“ řekl ruské státní agentuře RIA Novosti Pavel Ševcov, zástupce šéfa Rossotrudničestva.
„Úmyslně nasměrovali nálož na budovu našeho centra, aby způsobili maximální škody. Hodili ji do středu budovy, poblíž knihovny, kde je uloženo velké množství hořlavého materiálu,“ uvedl Ševcov. „Nyní s pomocí ruského velvyslanectví Rossotrudničestvo spolupracuje s místními úřady na identifikaci pachatelů tohoto teroristického útoku,“ dodal.
Ředitel Ruského domu v Praze Igor Girenko agentuře TASS sdělil, že neznámé osoby ve čtvrtek hodily na kulturní centrum zápalné lahve. „Šťastnou náhodou tři ze šesti zápalných lahví nevybuchly,“ upřesnil.
„V Praze došlo k dalšímu projevu flagrantní rusofobie. Je to tragický důsledek let agresivní protiruské propagandy vycházející ze západních politiků a médií. Obyvatelstvo je indoktrinováno nenávistí ke všemu, co souvisí s Ruskem a sovětskou minulostí,“ popsal pro TASS Alexander Brod, člen ruské Prezidentské rady pro občanskou společnost a lidská práva.
Postěžoval si přitom, že „v řadě evropských zemí jsou omezována ruskojazyčná média, znesvěcována památka Velké vlastenecké války a byly strženy desítky pomníků sovětských vojáků“ a že si Česká republika vytváří vlastní socioekonomickou a politickou krizi.
„Kvůli výraznému odlivu ruských turistů znatelně poklesl turistický ruch a lázeňství, roste nezaměstnanost, a to vede k poklesu důvěry v úřady země a přiživuje protestní nálady,“ tvrdí Brod.
Podobně se při návštěvě reportérů Aktuálně vyjadřovali také člověk z domu. "Určitě víte, že Rusko uznalo Česko za nepřátelskou zemi. My, ruský stát, považujeme Česko za nepřátelský stát - ne lidi ani konkrétně vás," řekl muž, který po několikátém zazvonění vyšel z vily v pražských Dejvicích.
Ruský dům v Praze funguje s podporou Rossotrudničestva od roku 1971. Instituce propaguje ruskou kulturu, jazyk a tradice v České republice. Oficiálně se prezentuje jako kulturní středisko a knihovna, podle odborníků ovšem šíří ruskou propagandu a české tajné služby jej spojují s činností ruských zpravodajských služeb.
Provozuje jej zmíněné Rossotrudničestvo, která se během války na Ukrajině dostala na sankční seznam Evropské unie. Před třemi roky pak Česko vyhostilo šéfa střediska a jednoho z jeho podřízených kvůli podezření ze špionáže.
Ruský dům v Praze redakce Aktuálně.cz dlouhodobě sleduje
