Tajná služba zastřelila muže, který chtěl vniknout do Trumpova sídla na Floridě

Agenti Tajné služby Spojených států zastřelili ozbrojeného muže, který se pokusil proniknout do zabezpečeného perimetru resortu Mar-a-Lago, floridského sídla prezidenta Donalda Trumpa. Informovaly o tom v neděli tiskové agentury. Trump a jeho žena Melania byli tou dobou ve Washingtonu. Muži bylo podle agentů kolem dvaceti let.
Jméno muže úřady nezveřejnily. Podle agentů „byl pozorován u severní brány pozemku Mar-a-Lago s něčím, co vypadalo jako brokovnice a kanystr na palivo“.
Muž pocházel ze státu Severní Karolína, jeho rodina před několika dny nahlásila, že se pohřešuje. Vyšetřovatelé se domnívají, že opustil Severní Karolínu a zamířil na jih. Cestou si pořídil brokovnici, řekl mluvčí Tajné služby Anthony Guglielmi. Obal zbraně byl podle něj nalezen v jeho vozidle.
Muž projel severní branou resortu Mar-a-Lago, když z ní vyjíždělo jiné vozidlo. Zastavili ho agenti Tajné služby, při konfrontaci byl smrtelně zraněn, dodal Guglielmi.
Vyšetřovatelé pracují na sestavení psychologického profilu zastřeleného. Jeho motiv zatím není znám.
Trump už v minulosti čelil výhrůžkám smrtí. V době volební kampaně byl 13. července 2024 zraněn při atentátu ve městě Butler v Pensylvánii.
Fotbalisté Bohemians porazili poslední Duklu 1:0, doma vyhráli teprve potřetí
Fotbalisté Bohemians 1905 porazili doma v 23. kole první ligy poslední Duklu 1:0. Jediný gól pražského derby vstřelil ve druhém poločase Aleš Čermák z penalty. "Klokani" v nejvyšší soutěži zvítězili podruhé za sebou a v neúplné tabulce se posunuli na 10. místo.
Ruska šokovala nepochopitelnou chybou. Jako když Ferrari zastaví u McLarenu, žasnou experti
Nevídaná chyba při přezouvání lyží stála ruskou lyžařku v neutrálních barvách Dariju Něprjajevovou klasifikované umístění v závěrečném olympijském závodu na 50 km klasicky.
ŽIVĚMaďaři hrozí kvůli ropě zablokováním protiruských sankcí. Češi by se k nim nepřidali
Maďarsko zablokuje 20. balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Česká republika se k Maďarsku nepřipojí, řekl vicepremiér Karel Havlíček.
"Nikdo nám nebude dávat lekce." Francie si kvůli reakci na smrt studenta předvolá velvyslance USA
Francie si předvolá amerického velvyslance v Paříži Charlese Kushnera kvůli komentáři úřadu ministerstva zahraničí USA ke smrti nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití jsou obviněni stoupenci krajní levice. Podle agentury AFP to v neděli řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.
ŽIVĚ16. den ZOH: Lochner vyhrál i závod čtyřbobů, Švédka ujela soupeřkám o parník
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.