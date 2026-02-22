Přeskočit na obsah
22. 2. Petr
Zahraničí

Tajná služba zastřelila muže, který chtěl vniknout do Trumpova sídla na Floridě

ČTK

Agenti Tajné služby Spojených států zastřelili ozbrojeného muže, který se pokusil proniknout do zabezpečeného perimetru resortu Mar-a-Lago, floridského sídla prezidenta Donalda Trumpa. Informovaly o tom v neděli tiskové agentury. Trump a jeho žena Melania byli tou dobou ve Washingtonu. Muži bylo podle agentů kolem dvaceti let.

Pohled na Mar-a-Lago – hlavní rezidenci prezidenta Donalda Trumpa v Palm Beach na Floridě – během jeho návštěvy, kterou provázela velká bezpečnostní opatření. Ta zahrnovala uzavírky silnic či čluny pobřežní stráže vybavené kulomety.
Pohled na Mar-a-Lago – hlavní rezidenci prezidenta Donalda Trumpa v Palm Beach na Floridě – během jeho návštěvy, kterou provázela velká bezpečnostní opatření. Ta zahrnovala uzavírky silnic či čluny pobřežní stráže vybavené kulomety.Foto: ČTK / AP / zz/Andrea Renault/STAR MAX/IPx
Jméno muže úřady nezveřejnily. Podle agentů „byl pozorován u severní brány pozemku Mar-a-Lago s něčím, co vypadalo jako brokovnice a kanystr na palivo“.

Muž pocházel ze státu Severní Karolína, jeho rodina před několika dny nahlásila, že se pohřešuje. Vyšetřovatelé se domnívají, že opustil Severní Karolínu a zamířil na jih. Cestou si pořídil brokovnici, řekl mluvčí Tajné služby Anthony Guglielmi. Obal zbraně byl podle něj nalezen v jeho vozidle.

Muž projel severní branou resortu Mar-a-Lago, když z ní vyjíždělo jiné vozidlo. Zastavili ho agenti Tajné služby, při konfrontaci byl smrtelně zraněn, dodal Guglielmi.

Vyšetřovatelé pracují na sestavení psychologického profilu zastřeleného. Jeho motiv zatím není znám.

Trump už v minulosti čelil výhrůžkám smrtí. V době volební kampaně byl 13. července 2024 zraněn při atentátu ve městě Butler v Pensylvánii.

