Švéd je podezřelý, že svou manželku prodával na sex, a to nejméně 120 mužům

Švédský šedesátník je podezřelý z toho, že vykořisťoval svou manželku a prodával ji na sex, a to nejméně 120 mužům. S odvoláním na švédské státní zastupitelství o tom v pondělí informovala agentura AP. Pokud by byl shledán vinným, hrozí mu vězení v délce od dvou do deseti let.
Muž ze severního Švédska je ve vazbě od října, kdy jeho manželka vše oznámila policii. V pondělí státní zástupkyně Ida Annerstedtová poprvé informovala o celkovém počtu mužů, kterých se případ týká. Nesdělila však, jestli Švéd svou ženu k sexu nutil, či zda byla někdy při sexu pod vlivem omamných látek.
Podezřelého Annerstedtová přesně neidentifikovala. Muž jakékoliv porušení zákona popírá.
Švédské zákony trestají kuplířství i kupování sexu, netrestají ale sexuální pracovnice za to, že sex nabízí, protože jsou považovány za oběti vykořisťování.
Obvinění v případu čelí také dvojice mužů, kteří podle vyšetřovatelů za sex s ženou zaplatili. Očekává se, že se počet obviněných bude zvyšovat. Pokud je soud shledá vinnými, hrozí jim až roční vězení.
Oficiálně má být hlavní obviněný obžalován 13. března a soudní proces má začít krátce poté.
Ve Francii byl loni odsouzen za organizování hromadného znásilňování své tehdejší manželky Gisèle Pelicotové k 20 letům vězení Dominique Pelicot. Pelicotovou muži po řadu let znásilňovali poté, co ji manžel omámil silnými anxiolytiky, tedy léky proti úzkosti. Na videích, která pořizoval, figurovalo celkem 83 cizích mužů. Před soudem jich stanulo 50, ostatní se nepodařilo identifikovat.
Desetitisíce uživatelů po celém světě zasáhl další výpadek sociální sítě X
Desetitisíce uživatelů v pondělí po celém světě hlásily výpadek sociální sítě X miliardáře Elona Muska. Kolem 14:30 SEČ šlo podle serveru Downdetector o 42.449 uživatelů ve Spojených státech a 11.388 v Británii. Za Českou republiku server ve stejnou dobu evidoval 431 hlášení. Výpadek trval přibližně hodinu, kolem 15:30 SEČ služby opět fungovaly, uvedla agentura Bloomberg..
ŽIVĚMinistr pojede do USA na první zasedání Rady pro mír jako pozorovatel
Ministr zahraničí Petr Macinka odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní ve Washingtonu prvního zasedání Rady míru, napsal dnes odpoledne server SeznamZprávy. Informaci následně potvrdil mluvčí ministerstva Adam Čörgő. První cestu do USA musel Macinka na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem.
