Francouzská policie opět vyšetřuje Pelicota, mohl kromě manželky znásilnit i další

Francouzské policejní oddělení pro nevyjasněné případy zahájilo vyšetřování Dominiqua Pelicota, který byl odsouzen k 20 letům vězení za organizování hromadného znásilňování tehdejší manželky Gisèle Pelicotové. Cílem nového vyšetřování je zjistit, zda se Pelicot v minulosti nedopustil dalších závažných zločinů a zda neexistují další oběti. Agentuře AFP to v pátek sdělila francouzská prokuratura.
Pelicot je po odsouzení vyšetřován v souvislosti se dvěma dalšími zločiny. Prvním je znásilnění a následná vražda v Paříži z roku 1991, druhým pak pokus o znásilnění z roku 1999. Podle AFP se k činu z roku 1999 částečně přiznal, účast na znásilnění a vraždě z roku 1991 však popírá.
Vyšetřovatelé ho s oběma případy spojují na základě podobného způsobu provedení, kvůli němuž se jimi nyní zabývá zmíněné policejní oddělení.
Dominique Pelicot byl v roce 2024 odsouzen k 20 letům odnětí svobody. Gisèle Pelicotovou muži po řadu let znásilňovali poté, co ji omámil silnými anxiolytiky, tedy léky proti úzkosti.
Na videích, která pořizoval, figurovalo celkem 83 cizích mužů. Před soudem jich stanulo 50, ostatní se nepodařilo identifikovat. Na znásilňování se podílel i sám Pelicot.
Případ Francií hluboce otřásl a vyvolal debaty o násilí na ženách. Sama Pelicotová je oceňována za to, že navzdory citlivosti a traumatizujícímu obsahu souhlasila s veřejným projednáváním případu, namísto aby se soud konal za zavřenými dveřmi.
ŽIVĚJsme na cestě k demokracii, míní Machadová. Chtěla by být venezuelskou prezidentkou
„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ řekla na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová. Připustila, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou.
ŽIVĚUkrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil ukrajinský ministr Šmyhal
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. V pátek to sdělil ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal, uvedla zpravodajská televize ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Země chce kvůli energetické krizi dovážet více elektřiny.
„Všichni trpí.“ Ukrajincům doslova dochází energie, situace je kritická
Teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu. Čím dál více obyvatel je pak kvůli ruským útokům v těžkých mrazech bez dodávek tepla i elektřiny. A to i desítky hodin. Ukrajinský prezident se rozhodl vyhlásit stav nouze v energetickém sektoru. Deník Aktuálně.cz mluvil s Ukrajinkou Aljonou Budagovskou z organizace Člověk v tísni, která situaci zažívá na vlastní kůži.
Kupka je hodně jako Fiala, Ivan si musí ještě počkat. Vlivný expolitik hodnotí kongres ODS
ODS nebyla připravená na vládnutí, je rozbředlá a vládne v ní ohlušující ticho. Vítá kandidaturu Radima Ivana, která rozvíří stojaté vody v ODS. Martina Kupku považuje za dobrého ministra, ale příliš navázaného na éru Petra Fialy. Bývalý místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer vstoupil do předvolebního dění v ODS zveřejněním tzv. Olomouckých artikulů, které formulují konzervativní vizi ODS.
Kam na pohodovou lyžovačku? Na sjezdovky u přehrady, pod Pradědem nebo pod Myšákem
Zimní hory, sníh pod nohama a děti, které se učí první oblouky. Lyžování s rodinou může být krásným zážitkem – když zvolíte správné místo. Kam se tedy vydat a jak si dovolenou užít bez zbytečného stresu (a velkých výdajů)? Tady je v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, pár tipů.