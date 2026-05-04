Ruský generál spáchal sebevraždu. Podílel se na likvidaci havárie v Černobylu

Ruský generálplukovník Stanislav Petrov, který býval náčelníkem vojsk radiační, chemické a biologické ochrany, byl nalezen mrtvý v bytě v centru Moskvy. Podle předběžných zjištění spáchal sebevraždu, napsal list Kommersant na svém webu. Petrov se svého času podílel na likvidaci následků havárie na jaderné elektrárně v Černobylu. Generál, kterému bylo 87 let, byl těžce nemocný.
Příbuzní jej našli, jak sedí v kuchyni u stolu mrtvý. Pohřben bude 8. května na vojenském hřbitově v Mytiščích u Moskvy, dodal deník.
Jaderný reaktor v Černobylu explodoval v dubnu 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny musely být evakuovány a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace.
Sovětské úřady nasadily obrovské množství personálu a vybavení, aby se pokusily zvládnout následky havárie. Poslední funkční reaktor elektrárny byl odstaven v roce 2000.
Rusko déle než měsíc okupovalo Černobylskou jadernou elektrárnu v prvních týdnech invaze, kdy se ruské síly snažily postoupit na hlavní město Kyjev.
Loni v únoru zasáhl objekt, který Ukrajina identifikovala jako ruský útočný dron dlouhého doletu, zařízení v Černobylu a prorazil sarkofág, který brání úniku radiace z reaktoru číslo čtyři.
Kreml tehdy útok popřel a tvrdil, že Ukrajina zinscenovala „provokaci“. Podle ukrajinského vyšetřování byl ruský útok úmyslný, vzhledem ke strmému úhlu, pod kterým dron narazil do sarkofágu.
