Zahraničí

Ruský generál spáchal sebevraždu. Podílel se na likvidaci havárie v Černobylu

ČTK

Ruský generálplukovník Stanislav Petrov, který býval náčelníkem vojsk radiační, chemické a biologické ochrany, byl nalezen mrtvý v bytě v centru Moskvy. Podle předběžných zjištění spáchal sebevraždu, napsal list Kommersant na svém webu. Petrov se svého času podílel na likvidaci následků havárie na jaderné elektrárně v Černobylu. Generál, kterému bylo 87 let, byl těžce nemocný.

Letecký pohled na zničený reaktor černobylské elektrárny několik dní po explozi. Na likvidaci následků havárie pracoval i Petrov. Foto: ČTK / AP / Vladimir Repik
Příbuzní jej našli, jak sedí v kuchyni u stolu mrtvý. Pohřben bude 8. května na vojenském hřbitově v Mytiščích u Moskvy, dodal deník.

Jaderný reaktor v Černobylu explodoval v dubnu 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny musely být evakuovány a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace.

Sovětské úřady nasadily obrovské množství personálu a vybavení, aby se pokusily zvládnout následky havárie. Poslední funkční reaktor elektrárny byl odstaven v roce 2000.

Rusko déle než měsíc okupovalo Černobylskou jadernou elektrárnu v prvních týdnech invaze, kdy se ruské síly snažily postoupit na hlavní město Kyjev.

Loni v únoru zasáhl objekt, který Ukrajina identifikovala jako ruský útočný dron dlouhého doletu, zařízení v Černobylu a prorazil sarkofág, který brání úniku radiace z reaktoru číslo čtyři.

Kreml tehdy útok popřel a tvrdil, že Ukrajina zinscenovala „provokaci“. Podle ukrajinského vyšetřování byl ruský útok úmyslný, vzhledem ke strmému úhlu, pod kterým dron narazil do sarkofágu.

EU leaders discuss Iran crisis and Middle East with regional partners in Cyprus

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje dnešní rozhodnutí Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Státní zastupitelství dosazené předchozí vládou Petra Fialy (ODS) podle Babiše stíhá její politické oponenty. Pochybnosti o verdiktu překvapivě vyslovil i soudce Šott.

Už dříve v noci na pondělí významný člen íránského parlamentu uvedl, že Teherán by mohl považovat americký doprovod lodí za porušení příměří.

Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.

