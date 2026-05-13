Z filipínského Senátu je hlášena střelba, do budovy vstoupili vojáci

Ve filipínském Senátu, kde se skrývá senátor Ronald dela Rosa hledaný Mezinárodním trestním soudem (ICC), dnes zazněla střelba, píše agentura AFP. Do budovy podle ní předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Nejmenovaný činitel agentuře Reuters sdělil, že zatím nejsou známy žádné oběti. Podle Reuters svědci slyšeli více než deset výstřelů, podle AFP nejméně pět.
Nynější senátor a bývalý šéf národní policie dela Rosa se do budovy Senátu uchýlil v pondělí, kdy ICC zveřejnil zatykač, který na něj vydal už loni v listopadu, ale který poté zůstával tajný. Dela Rosa je obviněn ze zločinů proti lidskosti, kterých se měl dopustit mezi červencem 2016 a dubnem 2018 za takzvané války proti drogám, kterou vedl tehdejší prezident Rodrigo Duterte. Ten byl zatčen loni v březnu a následně vydán soudu ICC v nizozemském Haagu.
Dela Rosa podle AFP již dříve vyzval armádu, aby zabránila pokusu o jeho zatčení a vydání do Nizozemska, kde by stanul před soudem. Podle Reuters ve videu vyzval Filipínce, aby přišli k Senátu a zabránili jeho vydání.
ŽIVĚ Východní křídlo NATO musí posílit protivzdušnou obranu, shodli se evropští lídři
Narušování vzdušného prostoru zemí východního křídla Severoatlantické aliance Ruskem ukazuje na potřebu posílit protivzdušnou obranu této části NATO, uvádí podle agentury Reuters společné prohlášení ze středečního summitu lídrů zemí Bukurešťské devítky. V prohlášení také stojí, že je třeba rozšířit obrannou průmyslovou základnu navýšením výrobních kapacit a posílením dodavatelských řetězců.
Po čistce na Instagramu firmy znovu objevují sílu reklamních dárků
Květnová čistka followerů na Instagramu, kterou uživatelé a zahraniční média označili jako „Great Purge of 2026“, znovu otevřela otázku, kolik sledujících u influencerů představuje skutečné lidi a kolik jen neaktivní, spamové nebo uměle nafouknuté účty.
Když hledám největší brzdu české ekonomiky, dívám se na AI a trendy práce, říká šéf ČSOB Blažek
„Chceme ukázat zásadní AI trendy v oblasti práce a zaměstnávání v Česku, kam se posunuly a jak by se měly nově nastavit, aby co nejvíce prospěly budoucnosti tuzemské ekonomiky,“ zve na summit Trendy práce 2026 s podtitulem AI jako příležitost pro rychlejší růst, jeden z řečníků, generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek.
Muž, který se živí tím, že je k lidem „nestoudně hrubý“. Gerald Scarfe karikuje mocné
Jeho satirickému oku neunikl Barack Obama, Margaret Thatcherová, Nicolas Sarkozy, ale třeba ani Woody Allen, Beatles nebo Mick Jagger. V dětství astmatický klučík se během pár let proměnil v jednoho z nejrespektovanějších světových karikaturistů a oženil se s bývalou přítelkyní Paula McCartneyho, půvabnou herečkou Jane Asherovou. Letošního 1. června oslaví 90 let.
Žili si v přepychu jak Ceaușescu. Nový maďarský premiér odhalil zhýralost Orbánových lidí
Měsíc po ostře sledovaných volbách mají Maďaři novou vládu, jejíž členové v úterý složili v parlamentu sliby. Ve středu se má sejít na svém prvním zasedání, po 16 letech u moci její předseda Péter Magyar (Tisza) vystřídal dosavadního premiéra Viktora Orbána (Fidesz). Živé vysílání předávání moci na sociálních sítích nicméně okořenil, když ukázal skartovačky v sídle svého předchůdce.