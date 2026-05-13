Trump přiletěl do Pekingu, jako první prezident USA od roku 2017

ČTK

Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.

Trump China
Prezident Donald Trump a čínský viceprezident Chan Čeng během slavnostního příletu ve středu 13. května 2026 na mezinárodním letišti v Pekingu.Foto: AP
Trump přiletěl do Číny jako první prezident USA po téměř deseti letech, naposledy tam byl také on, v listopadu 2017, za svého prvního působení v Bílém domě. BBC však připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní silnější a mnohem asertivnější.

Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentur významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Íránem. Konflikt s Íránem zesílil inflační tlaky v USA a prudce zvýšil riziko, že Trumpovi republikáni v listopadových volbách ztratí kontrolu nad jednou či dokonce oběma komorami Kongresu.

Trumpa na cestě do Číny doprovází americký ministr zahraničí Marco Rubio a řada podnikatelů. Na Rubia přitom Peking v minulosti uvalil sankce, v úterý ale oznámil, že mu nebude bránit ve vstupu na území Číny. "Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem," řekl podle agentury AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu.

Policie ČR, policistka

Muž v Jihlavě odevzdal při zbraňové amnestii přes kilo semtexu

Muž donesl ve středu ráno na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne v místní části Jihlavy Popice zlikvidovali, informovala mluvčí Dana Čírtková. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní.

Americký prezident také řekl, že udělá všechno, co je nutné, aby válka na Ukrajině skončila. Ať už tomu lidé věří, nebo ne, konec konfliktu se podle něj blíží.

ŽIVĚ Trump jde proti Moskvě, USA nepodpoří ruské ovládnutí celého Donbasu

Mezi Spojenými státy a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl novinářům ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt. Americký prezident také řekl, že udělá všechno pro to, aby válka na Ukrajině skončila.

Budeme mít v ANO svobodnou volbu, tvrdí poslankyně ANO Helena Válková o výběru ombudsmana, který nahradí Stanislava Křečka.

Pro prezidenta Pavla a experty byli nejlepší. U ANO, Motoristů a SPD ale nejspíš propadnou

Kdyby záleželo jen na prezidentovi Petru Pavlovi a odbornících, bylo by o novém ombudsmanovi jasno – za nejvhodnější kandidáty označili Vítězslava Dohnala a Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Jenže podle informací Aktuálně.cz se vládní většina ANO, SPD a Motoristů sobě chystá na konci května zvolit někoho jiného. A to právničku Evu Kostolanskou, která u expertů skončila až na posledním místě.

