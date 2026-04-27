Znepokojivá mapa. Data říkají, kde bylo na českém území nejhůř po havárii Černobylu

Od havárie v černobylské jaderné elektrárně uplynulo v neděli již 40 let. Čeští meteorologové ale teprve nyní zveřejnili model, s pomocí něhož rekonstruují, kde v Česku krátce po tragédii pršel nebezpečný radioaktivní déšť.
„Model slouží k předpovědi případné trajektorie kontaminovaných vzdušných mas. Model se počítá samozřejmě jen v testovacím režimu a doufejme, že tomu nikdy nebude muset být jinak,“ popisuje český hydrometeorologický ústav takzvaný model TRACON.
Model zveřejněný v neděli, tedy právě ke 40. výročí černobylské tragédie, ukazuje, kde v osudné dny krátce po havárii pršelo. A také, kde pak byla v půdě zaznamenána vyšší aktivita radioaktivního cesia 137.
Jde tak o období srážek od 30. 4. do 9. 5. 1986, kdy se nad Českem nacházely kontaminované vzdušné masy z výbuchu. „Nejvyšší úrovně byly často právě v místech, kde nejvíce pršelo,“ dodávají meteorologové.
Mohlo by vás zaujmout: Trumpa začne zajímat válka na Ukrajině. Politik říká, proč Kyjev potřebuje volby
ŽIVĚ Doprava v Hormuzu klesla k nule. Před konfliktem tudy denně proplouvalo kolem 135 lodí
Mezinárodní lodní doprava v Hormuzském průlivu v tuto chvíli klesla prakticky na nulu v důsledku dvou souběžných blokád oblasti ze strany Teheránu a Washingtonu. Uvedla to v pondělí agentura Bloomberg s odkazem na data, která sestavila. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně, 18. dubna, kdy Írán krátce uvolnil svou blokádu, jich bylo přes 30.
Ruský debakl v Africe. Vyklízejí klíčové město, povstalci jim sestřelili i vrtulník
Ruské angažmá v západoafrickém Mali prochází těžkou zkouškou. Po rozsáhlých víkendových útocích povstalců, při nichž byl sestřelen ruský vojenský vrtulník, oznámil Africký sbor stažení z města Kidal na severu země.
Babiš: ČEZ v Ázerbájdžánu usiluje o dlouhodobé dodávky zemního plynu
Energetická skupina ČEZ usiluje o dohodu o dlouhodobých dodávkách zemního plynu z Ázerbájdžánu. Řekl to v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) v ázerbájdžánském městě Gabala po jednání s prezidentem této zakavkazské země Ilhamem Alijevem. Baku má zase zájem o prohloubení spolupráce obou zemí v obranném průmyslu.
Nosková nadchla famózními obraty a vyřadila Gauffovou. Dál jde i obrozená Plíšková
Česká tenistka Linda Nosková porazila poprvé v kariéře Američanku Coco Gauffovou. Na turnaji v Madridu zdolala světovou trojku 6:4, 1:6, 7:6 a je ve čtvrtfinále. Do něho postoupila i Karolína Plíšková, která udolala 6:4, 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny.
ŽIVĚ Rusko v noci útočilo na obytné čtvrti, zraněno bylo na Ukrajině jedenáct lidí
Jedenáct lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou Oděsu, oznámil ráno šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na Telegramu. Mezi zraněnými jsou dvě děti. „Noc byla mimořádně těžká,“ napsal Lysak. Rusko podle něho útoky cílilo na obytné čtvrti a civilní infrastrukturu.