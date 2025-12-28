Přeskočit na obsah
Benative
28. 12. Bohumila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Protesty v Sýrii se zvrhly v pouliční násilí, vládní jednotky zabily dva lidi

ČTK

V několika syrských městech dnes vyšly do ulic tisíce příslušníků alavitské menšiny poté, co při pátečním teroristickém útoku na alavitskou mešitu ve městě Homs zahynulo osm lidí.

Funeral of several people who were killed in an explosion at a mosque of the Alawite minority sect yesterday, Syrian state news agency SANA said, in Homs
Dnešní demonstrace následovaly po sobotní výzvě předního alavitského duchovního Ghazala Ghazala, aby "světu ukázali, že alavitská komunita nemůže být ponižována".Foto: REUTERS
Reklama

Protestující se na mnoha místech střetli se svými odpůrci ze sunnitské většiny, kteří podporují vládu vedenou bývalými islamistickými povstalci. Vládní síly při rozhánění davů zabily dva lidi, píše agentura AFP s odvoláním na Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR).

Protesty se zvrhly v násilí ve městech Latákíja, Tartús či Džabla, která leží v pobřežní oblasti považované za baštu alavitů. Střety byly hlášeny i z vnitrozemského Homsu, který je silně sunnitský, ale nachází se v něm několik alavitských čtvrtí. SOHR na síti X zveřejnila záběry jak nenásilných alavitských protestů v Tartúsu, tak střelby do davů v Latákíji. Syrské úřady podle AFP střelbu ze strany svých sil nepotvrdily, ale uvedly, že "situaci zklidnily", a obvinily přívržence svrženého prezidenta Bašára Asada z útoků proti vládním silám.

Související

Dnešní demonstrace následovaly po sobotní výzvě předního alavitského duchovního Ghazala Ghazala, který žije v zahraničí. Ghazal vyzval věřící, aby "světu ukázali, že alavitská komunita nemůže být ponižována ani marginalizována". Ve videu zveřejněném na sociálních sítích podle AFP uvedl, že alavité nechtějí občanskou válku, ale politický federalismus. Po decentralizovaném systému vlády v zemi dnes volaly i mnozí protestující.

K pátečnímu bombovému útoku na mešitu imáma Alího bin Abí Táliba v převážně alavitské čtvrti Dahab v Homsu se přihlásilo málo známé radikální sunnitské uskupení Sarájá Ansár as-Sunna.

Reklama
Reklama

Alavité jsou syrská náboženská menšina mající kořeny v šíitském islámu, ke které patřil i svržený prezident Bašár Asad. V březnu zabily ozbrojené skupiny spjaté se současným režimem podle SOHR okolo 1700 civilistů z alavitské menšiny včetně žen a dětí, a to v reakci na předchozí útoky ze strany skupin věrných bývalému Asadovu režimu.

Související

Asadův režim se zhroutil loni 8. prosince, když islamističtí povstalci z uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci listopadu podnikli proti vládním vojskům bleskovou ofenzivu. Prozatímním prezidentem se pak na konci ledna stal vůdce uskupení Ahmed Šara, který se snaží centralizovat moc v Damašku.

Nové vedení země se opakovaně snaží přesvědčit menšiny, že jejich svobody a práva nebudou omezovány, nicméně opakované střety a útoky na příslušníky menšin zvyšují napětí v mnoha syrských oblastech. V Sýrii převažují muslimové sunnitského směru, ale žijí tam i početné menšiny křesťanů různých církví, alavitů, ismailitů, šíitů, drúzů a dalších.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama