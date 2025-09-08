Do Sýrie se od pádu Asadova režimu vrátilo z Německa méně než 2000 lidí

Za stejné období podalo v Německu novou žádost o azyl 17 650 Syřanů.
Režim dlouholetého autoritářského prezidenta Asada se zhroutil loni v prosinci krátce poté, co povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara.
Podle údajů německého ministerstva vnitra počet Syřanů, kteří se vracejí s pomocí německých úřadů do vlasti, postupně roste, zůstává ale dál relativně nízký. Za prvních osm měsíců letošního roku se s podporou Německa do Sýrie vrátilo 1867 lidí. Agentura DPA upozornila, že další Syřané mohli Německo opustit s podporou jiných programů - například v jednotlivých spolkových zemích - nebo zcela bez ní.
V současnosti v Německu podle vládních statistik žije 955 tisíc Syřanů. Většina z nich do země přišla před deseti lety. Na evropský kontinent tehdy dorazily statisíce lidí, z velké části šlo o uprchlíky ze Sýrie, kterou od roku 2011 zmítala válka. Valná většina běženců se vydala do Německa. Kancléřka Angela Merkelová v září 2015 rozhodla, že Německo uprchlíky přijme. Řada z nich mezitím získala německé občanství, podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) se loni stalo německými občany přes 83 tisíc Syřanů.
Od pádu Asadova režimu se do Sýrie vracejí uprchlíci i z jiných zemí, včetně Turecka, Libanonu, Jordánska či Iráku. Řada Syřanů ale s návratem váhá kvůli nestabilní bezpečnostní situaci.