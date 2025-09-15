Ve většině Sýrie začínají první volby do parlamentu od pádu Asada, nejsou ale přímé

V provincii Suvajda, obývané většinově drúzy, a v provinciích Hasaka a Rakka, ovládaných z velké části Kurdy, se volby neuskuteční, podle vlády z bezpečnostních důvodů.
Kurdská autonomní správa, vytvořená neoficiálně na severovýchodě země za občanské války, volby označila za nedemokratické a uvedla, že nová vláda tak pokračuje v marginalizaci menšin, jak to dělal Asadův režim.
Šarova vláda tvrdí, že přímé volby za současné situace nejsou možné, jelikož velká část Syřanů je stále vysídlená a nemá doklady totožnosti, takže neexistují seznamy voličů. Nový parlament má mít 210 poslanců, jejichž mandát bude třicetiměsíční. Mezi provincie se mandáty rozdělí podle počtu obyvatel na základě sčítání lidu z roku 2010.
Sýrie měla před občanskou válkou, která vypukla v roce 2011 a vyžádala si na 600.000 obětí, asi 21 milionů obyvatel. Boje vyhnaly z domovů na 13 milionů Syřanů, z toho zhruba šest milionů uprchlo do zahraničí.
Od loňského prosince se do Sýrie podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) vrátilo zhruba 850 000 uprchlíků a z vnitřně vysídlených se od prosince do svých domovů vrátilo přibližně 1,7 milionu lidí.
V Sýrii od března platí prozatímní ústava, kterou na přechodné období pěti let sepsal výbor vytvořený Šarovou vládou. Formálně zaručuje oddělení zákonodárné a výkonné moci, ale podle kritiků dává příliš velké pravomoce prezidentovi.