Potřebuje glóbus, aby našel Grónsko! Z Babišova videa měli legraci i v zahraničí

Glóbus českého premiéra Andreje Babiše vzbudil ohlas i za hranicemi České republiky. Evropská média si všímají videa na kterém se český premiér chlubí glóbusem za 15 tisíc korun. Ten si Andrej Babiš koupil v reakci na americký tlak na Grónsko. Nejen doma si tím vysloužil vlnu kritiky a sarkastické poznámky.
„Český premiér musel hledat, kde leží Grónsko na glóbusu,“ píše německý deník Bild. Je neuvěřitelné, že si Babiš potřebuje navzdory všudypřítomné debatě o Grónsku osvěžit geografii, dodává sarkasticky Bild.
Německý deník si také všímá, že Andrej Babiš ve videu nezaujal k americkým hrozbám vůči Grónsku jasný postoj. Český premiér v něm pouze konstatoval, že Grónsko patří samozřejmě Dánsku, ale že chápe americké obavy z bezpečnosti.
V podobném duchu referoval o Babišově videu také portál Deutsche Welle v Polsku: „Uprostřed geopolitického napětí kolem Grónska si český premiér Andrej Babiš pořídil osvědčenou pomůcku pro výuku zeměpisu: glóbus za 15 000 korun,“ píše polská DW.
„Geopolitika v roce 2026: když se mapa světa najednou stane nezbytným nástrojem,“ napsal na svém profilu na síti X rusko-běloruský zpravodajský web Nexta.
Příspěvek od Nexty posměšně okomentoval také bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský, který napsal do komentářů: „Dokonce si koupil glóbus, ale nedokázal vyjádřit podporu Dánsku.“
Za všechno může pondělní tisková konference
Babiš nahrál video s glóbusem den po tiskové konferenci vlády. Na ní se českého premiéra ptali na americké hrozby vůči Grónsku. Babiš výhružky Donalda Trumpa jednoznačně neodsoudil, naopak pro ně vyjádřil jisté pochopení.
„Já jsem si koupil kvůli tomu glóbus za 15 tisíc, takový krásný, velký, abych viděl, kde to Grónsko je. A Orešnik (ruská střela schopná nést jaderné hlavice, pozn. red.) by letěl z Ruska na Bílý dům 26 minut a jedenáctá minuta je právě nad Grónskem,“ vysvětloval český premiér na pondělní tiskové konferenci.
Babiš poté zveřejnil video na svém instagramovém profilu, kde vysvětlil, proč si glóbus zakoupil. „Tohle je mapa světa a tady vidíte Grónsko a jeho rozměr neodpovídá realitě. Proto jsem si koupil tento krásný globus,“ vysvětloval ve videu.
Objevily se také spekulace, že se Babiš nechtěl k situaci s Grónskem vyjadřovat, aby nenaštval amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle serveru Neovlivní.cz se s ním totiž možná potká na ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
