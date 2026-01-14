Méně než pětina Američanů podporuje Trumpovy snahy získat Grónsko

Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko schvaluje 17 procent Američanů. Dnes to s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos uvedla agentura Reuters. Většina republikánů i demokratů se staví proti použití vojenské síly k nabytí ostrova a více než polovina respondentů věří, že Trumpovy kroky mohou ohrozit NATO.
Trump dlouhodobě opakuje, že Grónsko je klíčové pro bezpečnost Spojených států. Washington ho podle něj musí vlastnit, aby zabránil možnému ruskému nebo čínskému ovládnutí tohoto strategického území bohatého na nerosty. Bílý dům uvedl, že zvažuje několik plánů pro získání kontroly nad dánským autonomním územím. Zmínil například možnost odkoupení ostrova, nevyloučil ale také možnost použití vojenské síly.
Přibližně 47 procent respondentů odmítlo snahy amerického prezidenta získat Grónsko. Dalších 35 procent uvedlo, že si nejsou jistí svou odpovědí. Každý pátý dotazovaný podle Reuters o Trumpových plánech na začlenění Grónska neslyšel.
Čtyři procenta Američanů považují za dobrý nápad použít americké vojenské síly k přičlenění ostrova ke Spojeným státům. Tento názor zastával každý desátý dotazovaný republikán a téměř žádný demokrat. Naopak přibližně 71 procent Američanů považuje nasazení armády za špatný nápad.
Dánsko varovalo, že použití vojenské síly by znamenalo konec Severoatlantické aliance. Spolu se Spojenými státy patří ke 12 zemím, které NATO v roce 1949 založily. Asi 66 procent respondentů věří, že americké snahy získat Grónsko by mohly ohrozit alianci a poškodit americké vztahy s evropskými spojenci. K tomuto názoru se přihlásilo 91 procent demokratů a 40 procent republikánů.
Americký prezident o získání arktického ostrova hovoří dlouhodobě, za důležitý pro bezpečnost ho označil již loni v lednu. Už před rokem se podle průzkumu, o kterém informoval dánský deník Berlingske, stavělo proti připojení Grónska ke Spojeným státům 85 procent jeho obyvatel. Opačný názor vyjádřilo šest procent Gróňanů.
Dvoudenní průzkum, kterého se účastnilo 1217 respondentů, předcházel dnešnímu setkání dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtové s jejich americkým protějškem Marcem Rubiem a viceprezidentem J.D. Vancem v Bílém domě. O schůzku požádaly Dánsko a Grónsko poté, co americká administrativa znovu veřejně vyjádřila své ambice získat toto území.
