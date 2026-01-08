Pět republikánů podpořilo návrh ztěžující Trumpovi další zásah ve Venezuele

Americký Senát ve čtvrtek učinil krok ke schválení rezoluce, která má omezit možnosti prezidenta Donalda Trumpa provést další vojenský zásah ve Venezuele. K opozičním demokratům se v hlasování přidalo i pět Trumpových republikánů.
Norma má ovšem malou šanci na konečnou realizaci, neboť by ji musel podepsat sám Trump, hlasování nicméně ukazuje nesouhlas části republikánů s Trumpovým postupem při zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, napsala agentura AP. Trump reagoval prohlášením, že pětice senátorů by již nikdy neměla být znovu zvolena.
"Pokud by prezident řekl: ´Víte, musím poslat vojáky na území Venezuely´, podle mě by v tom měl mít slovo Kongres," zdůvodnil podle AP republikánský senátor Josh Howley, proč se přidal k demokratům a pomohl k tomu, že návrh prošel poměrem hlasů 52 ku 47 do závěrečného hlasování plánovaného na příští týden. Vedle něho text podpořili ještě Lisa Murkowská, Susan Collinsová, Rand Paul a Todd Young.
Demokraté se podle AP již několikrát pokoušeli podobnou rezoluci prosadit během posledních měsíců, kdy Trump vyvíjel tlak na Venezuelu navyšováním počtu vojáků a techniky v Karibiku a útoky na venezuelské lodě, avšak bez podpory zákonodárců Trumpovy strany neuspěli.
Republikánští senátoři a kongresmani se nechali slyšet, že neměli žádné informace o Trumpem nařízené akci, při níž minulou sobotu americká armáda unesla Madura a jeho ženu Cilii Floresovou. Velká část z nich včetně vůdce senátní většiny Johna Thunea však bez ohledu na to zásah hodnotí pozitivně.
Trump po hlasování napsal, že pětice ukázala svou "stupiditu" a že by již nikdy neměla být zvolena do úřadu.
Američané minulou sobotu bombardovali několik míst ve Venezuele a jejich speciální síly v prezidentském paláci zajaly prezidenta Madura a jeho ženu. Pár nyní v USA čelí obviněním z pašování drog. Při americkém útoku podle Caracasu zemřelo 100 lidí. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat. Šéf Bílého domu také prohlásil, že Spojené státy budou řadu let Venezuelu spravovat a získávat ropu z jejích rozsáhlých zásob.
Předseda venezuelského parlamentu oznámil propuštění zahraničních vězňů
Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal.
Protesty v Íránu si vyžádaly nejméně 45 obětí, prezident vyzval ke zdrženlivosti
Protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR). Aktivisté podle agentury AP uvedli, že protesty se rozšířily do všech provincií země. Lidé po výzvě opozičníka Rezy Pahlavího protestovali křikem z oken a demonstracemi v ulicích.
Vydatný sníh zasáhne větší část Česka, než se čekalo. Hrozí komplikace v dopravě
V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Měl agent právo zabít řidičku v Minneapolisu? Klíčová jsou dvě pravidla
Smrt řidičky zabité federálními agenty ve Spojených státech rozvířila značné emoce. Žena byla zastřelena, když se snažila ujet před agenty Úřadu pro migraci a cla. Zda bylo užití smrtící síly oprávněné, není tu tuto chvíli jasné. Existují však pravidla, která mohou napovědět.
V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy agentem, policie zatýkala
V americkém městě Minneapolis ve čtvrtek již druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela, uvedla televize CNN.