Německo prodlouží kontroly na hranicích o dalšího půl roku, řekl ministr vnitra

Německo prodlouží kontroly na hranicích se svými sousedy o dalšího půl roku. Bulvárnímu listu Bild to v pondělí řekl ministr vnitra Alexander Dobrindt. O svém rozhodnutí už informoval Evropskou komisi. Původně byly kontroly nahlášené do 15. března, s jejich prodloužením se ale počítalo.
"Prodloužíme hraniční kontroly na hranicích s našimi sousedy. Hraniční kontroly jsou jedním z prvků našeho nového pojetí migrační politiky v Německu," řekl Dobrindt Bildu. Namátkové kontroly na hranicích se všemi sousedy tak bude německá policie provádět přinejmenším do 15. září.
Německo je členem takzvaného schengenského prostoru volného pohybu, v němž by na vnitřních hranicích kontroly být neměly. Už od roku 2015 ale kontroluje svou hranici s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. V září 2024 nařídila tehdejší vláda také ostrahu hranic s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem.
Na začátku loňského května nařídil Dobrindt po nástupu do funkce ministra vnitra další zpřísnění hraničního režimu. Policisté mohou nyní odmítat na hranicích i žadatele o azyl. Výjimkou mají být jen "zranitelné skupiny", jako jsou děti, těhotné ženy nebo vážně nemocní.
Už dříve mohli policisté přímo na hranici odmítat například migranty bez potřebných dokumentů, ty se zákazem vstupu do země či cizince s nakažlivou nemocí.
Podle Evropské komise nyní dočasné hraniční kontroly uvnitř schengenského prostoru provádí deset z 29 členských zemí. Kromě Německa jsou to Francie, Švédsko, Dánsko, Norsko, Nizozemsko, Rakousko, Itálie, Slovinsko a Polsko.
Unijní pohraniční agentura Frontex přitom v polovině ledna uvedla, že loni překročilo nelegálně hranice Evropské unie nejméně lidí od roku 2021 a téměř o polovinu méně než v roce 2023. Ve srovnání s rokem 2024 loni překročilo schengenskou hranici nelegálně o čtvrtinu méně lidí. Bylo jich přibližně 178 000.
Také v Německu pokračuje trend snižování počtu žadatelů o azyl. Podle spolkového ministerstva vnitra klesl loni počet nových žádostí meziročně o 51 procent.
Migrace a hraniční kontroly budou jedním z témat, o kterých bude s Dobrindtem příští týden v Berlíně jednat český ministr vnitra Lubomír Metnar. Berlín navštíví ve středu 25. února.
