Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

před 59 minutami
Více než 12 tisíc migrantů odmítli němečtí policisté vpustit do země od okamžiku, kdy po nástupu nové vlády začal v květnu platit zpřísněný režim na hranicích. V rozhovoru s veřejnoprávní stanicí ARD to v neděli řekl ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj bylo mezi odmítnutými také 660 žadatelů o azyl.
Dobrindt nařídil zpřísnit kontroly na pozemních hranicích 7. května, den po nástupu do funkce. Nově umožnil především to, aby policisté odmítali i žadatele o azyl. Výjimkou mají být podle nařízení jen "zranitelné skupiny", jako jsou děti, těhotné ženy nebo vážně nemocní.

Od 8. května do konce srpna podle ministra odmítli spolkoví policisté na hranicích do Německa vpustit 12 tisíc lidí. Nízký počet migrantů, kteří na hranicích žádají o azyl, si Dobrindt vysvětluje tím, že se mezi nimi rychle rozneslo, že ani takový postup jim vpuštění do země nezajistí.

Zpřísněný režim na hranicích německá vláda kancléře Friedricha Merze prosazuje navzdory tomu, že berlínský správní soud před časem v jednom případě rozhodl, že odmítnutí žadatelů o azyl na německém území bylo protiprávní. Jednalo se o případ tří Somálců, kteří přišli do Německa z Polska.

Od počátku roku do konce července podalo v Německu žádost o azyl zhruba 70 tisíc migrantů. Loni stejnou dobou přijaly úřady už 140 tisíc žádostí. Už v loňském roce přitom bylo žádostí o azyl méně ve srovnání s lety předchozími. V posledních letech jejich počet klesá v celé Evropské unii.

 
