Byl jsem tam a bylo mi otřesně. Karas popisuje místa, kde věznili a zabili Navalného

Ruského opozičníka Alexeje Navalného zavraždil kremelský režim, je přesvědčený bývalý dlouholetý zpravodaj České televize v Rusku Miroslav Karas. V rozhovoru pro Aktuálně.cz označuje prezidenta Vladimira Putina za hlavu barbarské mocnosti, zvyklou na likvidaci svých oponentů. A vzpomíná také na svou návštěvu nejbližšího většího města od trestanecké kolonie za polárním kruhem, kde Navalnyj zemřel.

Miroslav Karas, nynější šéf ostravského studia České televize, popisuje, že hodnota lidského života v Rusku je takřka nulová, což se při Navalného úmrtí znovu ukázalo. Nejvýraznější Putinův protivník zemřel v pátek ve věznici přezdívané Polární vlk nedaleko města Salechard. Už v roce 2020 jen zázrakem přežil otravu nervovým jedem novičok.

"Nebyl nikdo jiný, kdo se takto otevřeně stavěl proti Putinovi, kdo odhaloval bohatství mocipánů v Kremlu. Tuto odvahu měl jedině on," vysvětluje Karas, proč Navalnyj ruskému režimu vadil. Že se někdy od ruských úřadů dozvíme pravdu o jeho smrti, novinář pochybuje.

"Putinův režim stojí na lži a Rusům vždy lhal. Už od dob Sovětského svazu a Černobylu. A pokud jde o úmrtí Navalného, bude lhát i dál," tvrdí novinář, který působil také v Polsku a zemích bývalého SSSR.

Překvapila vás smrt Alexeje Navalného?

Za roky působení v Rusku jsem pochopil, že celý systém funguje na lži a likvidaci protivníků. Když jsem v roce 2015 několik dnů před jeho smrtí hovořil s tehdejším výrazným opozičníkem a soupeřem Vladimira Putina Borisem Němcovem, tehdy jsem já ani nikdo jiný nepředpokládal, že ho Kreml nechá zastřelit. S Navalným to bylo ale jinak.

Počítal jsem s tím, že dříve nebo později k tomu putinovský režim sáhne, protože ho šéf Kremlu prostě považoval za nepřítele a člověka, se kterým se musí vypořádat. Jako hlava barbarské mocnosti a bývalý představitel tajných služeb je zvyklý na likvidaci, a tak to pro něj příliš neznamená.

Myslíte, že už mohlo být jakousi předzvěstí, když ho vězeňská služba nedávno převezla do trestanecké kolonie za polární kruh nedaleko města Salechard?

Je pravda, že poté jsem se touto myšlenkou začal mnohem více zabývat. V Salechardu jsem byl - v normálním, ale i v chladném počasí. Jako běžnému civilnímu člověku mi tam bylo otřesně a nedokážu si představit, jak asi probíhal každodenní život nejen Navalného, ale i dalších odsouzených.

Ruská vězeňská služba tvrdí, že příčinou smrti Alexeje Navalného byl "syndrom náhlého úmrtí". Co se za zdmi trestanecké kolonie podle vás mohlo stát?

Nechtěl bych kategoricky tvrdit, co bylo příčinou jeho úmrtí, zvláště když úřady odmítají vydat tělo a nechtějí ho ukázat ani Navalného matce. Ohání se tím, že v Rusku platí předpisy, a že když se vyšetřuje úmrtí, mohou si tělo nechat třicet dnů. Ovšem i to je přece důkazem barbarství - neukázat matce jejího mrtvého syna…

Navalného však bezpochyby zavraždil režim: tím, že po něm šel, zavřel ho do vězení, neposkytl mu první pomoc. Můžeme si být jistí, že ho nechali zemřít. Třeba mu bylo opravdu špatně, ale nepomohli mu. Vždy se mi vybaví vzpomínky, když jsem byl v pracovně, kde zemřel Stalin. Ten rovněž umíral v bolestech, a nepomohli mu. Pro kremelský režim je výhodné nechat člověka umřít. Hodnota lidského života v Rusku je takřka nulová a já jsem přesvědčený, že udělali všechno pro to, aby tento opozičník jednou provždy zmizel.

Miroslav Karas Působil jako zahraniční zpravodaj České televize v Rusku i Polsku, vyjížděl také do zemí bývalého Sovětského svazu, zejména na Ukrajinu, do Pobaltí a Běloruska. Z první ruky zažil anexi Krymu i olympijské hry v Soči. O svých zkušenostech a zážitcích z Ruska napsal knihu s názvem A odkud bych asi tak byl? Od roku 2020 je ředitelem ostravského studia České televize. Pochází z Karviné.

Odvaha vyslovit svůj názor

Navalnyj byl ve vězení tři roky. Měl podle vás i tak stále dost velký vliv na to, aby byl pro Kreml opravdu nebezpečný?

Nebyl nikdo jiný, kdo se takto otevřeně stavěl proti Putinovi a odhaloval bohatství mocipánů v Kremlu. Tuto odvahu měl jedině on. Někdo sice může tvrdit, že ho na sítích sledovalo pouhých šest milionů lidí ve více než 140 milionovém národě, ale kdo jiný to dokázal? Nemusím být jeho příznivcem kvůli některým jeho dřívějším názorům, ale vnímám, že také prošel vývojem. Pokud jde o odvahu Rusů, byl to člověk číslo jedna.

Řekněte mi, kdo z Rusů by se vrátil po léčbě z Německa, přestože věděl, že půjde do vězení? Stačí se podívat, jak s ním režim zacházel, a hned uvidíte, jakou v něm Putin cítil hrozbu. Nestačilo mu ho odsoudit za jeden trest k několikaletému žaláři, házel na něj několik obvinění, která nebyla pravdivá.

Jakým názorovým vývojem Navalnyj prošel?



Zpočátku, kdy vstoupil na opoziční scénu, se některým lidem nelíbilo, že schvaloval anexi Krymu. Ale v posledních letech a měsících vysílal signály správným směrem, podporoval Ukrajinu a vyzýval Západ, ať Kyjevu pomáhá. Odmítal také účast Rusů v bojích na Ukrajině.

Ať už byl ve svých názorech jakýkoliv, byl to člověk, který měl největší odvahu, nebál se a byl hrdinou. A přesně proto z něj měl Putin obavy. Když někdo namítne, že ho podporuje málo lidí, nezapomeňme, že se Rusové bojí vyslovit svůj názor, protože vědí, že by mohli být stíháni. Stačí se jen podívat na zprávy. Zatknou vás za to, že mlčky přijdete k improvizovanému pomníku a položíte květinu. V roce 2018 v den 50. výročí okupace Československa na moskevské Rudé náměstí přišla hrstka lidí položit květiny a zapálit svíčku. Dorazili policisté, rozdupali květiny, svíčky a tři lidi odvedli na služebnu. To byla předzvěst toho, co se v Rusku děje dnes.

Navalného manželka Julija tvrdí, že zná jména vrahů a že její muž byl ve vězení otráven novičokem. Existuje podle vás šance, že Kreml někdy řekne pravdu o konci jeho života?

Mám obrovské obavy, že se za působení současného prezidenta a fungování ruského režimu pravdu nedozvíme. Jak už jsem říkal, stojí na lži a Rusům vždy lhal. Už od dob Sovětského svazu a Černobylu. A pokud jde o úmrtí Navalného, bude lhát i dál.



V zájmu Ruska není odhalovat pravdu. Rusové neznají pravdu o Velké říjnové socialistické revoluci. Nevědí o hladomoru na Ukrajině, o účasti svých armád v bojích v Afghánistánu a Sýrii. Že nesdělí pravdu o úmrtí Navalného, je jen drobný kamínek do mozaiky ruských lží, které sledujeme už celá desetiletí.

Jít příkladem

Mezi odborníky zaznívá, že se Navalnyj vlastně sám vydal na smrt tím, že se v lednu 2021 vrátil z Německa, kde se léčil po otravě novičokem, zpět do Ruska. Zatčen byl hned na moskevském letišti. Nevykonal by víc práce, kdyby zůstal v exilu?

Upadl by v zapomnění. Navalnyj byl Rus a chtěl bojovat s režimem v Rusku. Kdyby zůstal v zahraničí, dopadl by stejně jako třeba běloruská opoziční aktivistka Svjatlana Cichanouská. Ta si vybrala exil a podívejte se na stav běloruské opozice. Nulový. Opozice tam neexistuje. I to možná vedlo Navalného k tomu, že se vrátil. Věděl, že musí jít příkladem.

Navštívil jsem několik jeho štábů po celém Rusku, kde pracovalo mnoho mladých lidí, kterým budoucnost jejich země nebyla ukradená. Čelili tam tyranii, občas jim rozbili okna, zabavili tiskárny, zničili počítače, neustále čelili nějakému stíhání. Ale příkladem jim byl právě Navalnyj v tom, že se vrátil. On věděl, že kdyby zůstal v cizině, už tak rozdrobená a zdecimovaná opozice by úplně zanikla. Režim by ji zahrabal pod zem.

A podařilo se to Kremlu teď, když je Alexej Navalnyj mrtvý?

Ano, naprosto. Dnes v Rusku nevidím nikoho, kdo by se mohl opozici postavit do čela. Všichni sedí ve vězení.

S Navalným jste se setkal osobně. Při jaké příležitosti to bylo?

Mluvil jsem s ním během jedné demonstrace, kdy se mi podařilo k němu dostat. Chvíli jsem si s ním povídal o situaci v Rusku, ale také o Češích. Tehdy hodně děkoval za podporu v souvislosti s přejmenováním náměstí před budovou ruské ambasády v Praze (to nese název náměstí Borise Němcova, pozn. red.).

Putinův režim se ještě utuží

Ruská policie v pátek a o víkendu pozatýkala stovky lidí, kteří po Navalného úmrtí přinášeli květiny k pietním místům. Jsou to jen malé turbulence, které režim potlačí?

Podaří se je před březnovými prezidentskými volbami úplně potlačit. Putin se bude nadále ohánět tvrzením, že má patřičně silný mandát a Rusové mu důvěřují. Nečekám žádné revoluční změny, režim má vše pod kontrolou a naprosto postrádá sebereflexi. Naopak se ještě utuží a pomáhají mu v tom samotní voliči.

Často jsem se dostal do situace, kdy mi někdo říkal, že Rusko není Sovětský svaz. Na mapě to tak sice možná je, ale v hlavě naprosté většiny Rusů stále převládá sovětské myšlení. Věří, že Putin je jako jediný uchrání před nepřítelem.

Rusové jsou krmeni tím, že vedou obrannou válku. A tohle když Rus slyší a nedostane se mu jiného názoru, pochopitelně podporuje toho, který vede zemi "proti zlu". Věří, že proti Západu je třeba postavit tvrz a v té tvrzi musí být velký velitel.

Americký prezident Joe Biden již dříve Putina varoval, že pokud se něco Navalnému stane, zaplatí za to. Čekáte, že přijde nějaký krok ze strany Spojených států?

Myslím, že je to pouze rétorika. Nevidím v tuto chvíli žádný krok, který by mohl Biden učinit. Myslím, že jediné, co přiměje Putina podívat se třeba i do svých vlastních řad, je přiostření sankcí. Je potřeba, aby se dotkly i běžných Rusů, kteří to zatím skutečně nepociťují.

