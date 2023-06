Ve vězení už zhubl 30 kilo. Putin chce, aby zemřel, říká Navalného "pravá ruka"

Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj v pondělí znovu stanul před soudem, tentokrát čelí novým obviněním z extremismu. Proces probíhá přímo ve věznici s nejpřísnějším režimem Melechovo. Navalného spolupracovnice Marija Pevčichová v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, za jakých podmínek ho v Rusku drží. "Když ho bolí břicho, nikdo mu nepomůže. Když dostane léky, je mu po nich hůř."

Alexej Navalnyj je ve vězení už téměř 900 dní, teď s ním probíhá nový soudní proces, ve kterém čelí obvinění z extremismu. Jak myslíte, že dopadne?

Asi vás nepřekvapím, když řeknu, že je to jasné. Celý proces probíhá za zavřenými dveřmi a je přísně utajovaný. Veškerá soudní slyšení se konají uvnitř vězení ve Vladimirské oblasti, kde je Navalnyj zadržován.

Takže soudce a žalobci jeli za ním místo toho, aby Navalného převezli do Moskvy? To je docela neobvyklé.

Ano, přesně tak. Je naprosto pozoruhodné, jak (prezident Vladimir) Putin přemýšlí. Bojí se, aby se to nerozkřiklo a lidé nešli do ulic vyjádřit nesouhlas. Ve vězení prakticky proměnili jednu místnost v soudní síň. Je tam malé pódium, kde vězni čas od času pořádají různé přednášky a vystoupení. Nesmějí tam žádní novináři ani příbuzní. Zakázali to i Navalného rodičům. Právníci, kteří budou na místě, se k tomu nesmějí v žádném případě vyjadřovat. Pokud to poruší, přijde trest.

Očekáváme, že za vedení extremistické organizace Navalného odsoudí na dalších 20 až 25 let za mříže, hrozí mu i doživotí. Přesně to Putin chce.

Marija Pevčichová (35 let) Ruská investigativní novinářka a protikorupční aktivistka, která působí jako předsedkyně správní rady Nadačního fondu pro boj proti korupci. Vystudovala Moskevskou státní univerzitu a London School of Economics. Současně vede tým, který vyšetřuje majetky prezidenta Vladimira Putina a jeho příznivců. Pevčichová patří k hlavním spolupracovníkům ruského opozičního lídra Alexeje Navalného, její organizace se vyznamenala kauzou "Palác pro Putina". Navalnyj s Pevčichovou a jejich týmem na videoportálu Youtube odhalili největší Putinovu rezidenci v Rusku, jejíž výstavbu mělo umožnit velmi promyšlené korupční schéma. Foto: Marija Pevčichová / použito na Aktuálně.cz se souhlasem autora

Protikorupční hnutí, o kterém je v případě tohoto obvinění řeč a kterému vy šéfujete, funguje už od roku 2018. Vaše práce byla několik let legální. To se Putinova administrativa až nyní rozhodla, že jste extremisté?

Myslí si, že chceme svrhnout současný režim. Ve skutečnosti ale mají strach z toho, že jsme odhalovali jejich zločiny. Najednou i zpětně považují veškerou naši aktivitu za extremistickou a každému, kdo se s námi dostal do styku, spolupracoval s námi nebo nám poslal peníze, hrozí vyšetřování.

I těm, kteří už teď dělají něco úplně jiného?

Ano, všem hrozí vězení v rozpětí 12 až 16 let. Je to ale důkaz, že Alexej to dokázal. Putin se ho bojí, protože zosobňuje všechno, čím on nikdy nemůže být.

A to je? V kontextu novodobého Ruska.

Je mladý, vzdělaný, oblíbený a má masivní podporu lidí, kteří jsou ochotni za něj riskovat svůj život. A jelikož naše organizace už více než deset let poškozuje veřejný obraz představitelů ruské vlády, který Putin na základě svých propagandistických lží tak pečlivě buduje, nezbývá mu nic jiného než nás všechny zavřít a umlčet.

Je to pro něj vlastně zesměšňující, protože my jsme si přízeň lidí získali pouze tím, že jsme vždy říkali pravdu. On se na své místo na vrcholu prolhal a prokradl. Nejvíc ho muselo rozzuřit, když jsme odhalili jeho palác a smáli se tomu. V té době si určitě uvědomil, že pokud je Alexej na svobodě, on nebude nikdy v bezpečí. Ostatně, poslali jsme do světa jeho nejoblíbenější a nejvíce střeženou hračku.

Podle informací opozičních médií je Navalnyj ve vězení ve špatném stavu, velmi hubený a podvyživený. Jak se k němu chovají?

Víme, že jeho zdravotní stav je opravdu špatný a zhoršuje se v souvislosti s téměř nulovým příjmem potravy. Alexej je ve věznici s nejvyšší ostrahou, a ještě na samotce. Jinými slovy, je na tom nejhorším místě z nejhorších. Dostáváte tam menší porce jídla a nemůžete si vybrat, co budete jíst - ve vězeňském menu by to asi byly suché brambory nebo těstoviny. Zhubl už 30 kilogramů. Navíc nemůže dostávat žádné balíčky od rodiny, nic. Je úplně izolovaný od světa.

V médiích také kolovala informace, že ve vazbě místo léků dostává malé porce jedu. Je to pravda?

Když ho bolí břicho, nikdo mu nepomůže. Pokud dostane nějaké léky, nezná je a cítí se po nich mnohem hůř. Ve vězení můžete během několika dní zemřít i na ty nejběžnější nemoci, pokud se s nimi neléčíte. Takže si troufám říct, že je v bezprostředním ohrožení života. Trpí bolestmi zad, má problémy s citlivostí rukou a nohou. Víme to, ale nemůžeme mu pomoct. Nedokážete si představit, s jakým pocitem zoufalství každou noc usínám.

Je dost možné, že Putin místo dalšího pokusu o vraždu zvolil tuto strategii, aby Navalnyj pomalu, ale jistě zemřel na špatný zdravotní stav (Navalnyj byl před třemi lety otráven látkou ze skupiny novičok, avšak přežil - pozn. red.).

Komunikujete spolu nějak?

Sotva. Občas mu pošlu dopis, ale jeho doručení trvá dlouho a prochází cenzurou. Nejhorší je, že nevíte, jestli vůbec dorazil. Maximálně mu můžu poslat přání k narozeninám.

Takže všechny informace, které máte, dostáváte od právníků?

Ano, ale často mi to Alexej řekne v podstatě sám. U soudu je téměř denně a většina procesů se nahrává, takže je můžeme sledovat na videu. Je to náš jediný způsob, jak se ujistit, že je naživu. Když mají během jednotlivých slyšení pauzy, Navalnyj mluví nahlas do kamery. Takto dělá většinu svých prohlášení o válce na Ukrajině, která pak sdílíme na sociálních sítích.

Řekla jste, že publicita je pro Navalného způsob, jak pojistit svůj život. Platí to i v Rusku? Jaký je skutečný rozsah podpory Navalného mezi Rusy právě teď, když vezmeme v potaz propagandu?

To nikdo pořádně neví. Sociologie a průzkumy veřejného mínění jsou během války a v diktatuře mrtvé, bezvýznamné. Stále se o to ale snažíme, od začátku války pořádáme pravidelné měsíční průzkumy.

Na co se v nich ptáte? Mají lidé strach odpovídat?

Nikdy se netýkají přímo války. Nemůžeme se ptát, jestli podporují válku na Ukrajině, protože odpověď "ne" znamená, že půjdete do vězení. Ptáme se oklikou tak, abychom se pokusili alespoň zjistit, jaké jsou aktuální nálady ve společnosti a jak se mění. Srovnáváme to měsíc po měsíci.

Můžete uvést příklad?

Ptáme se: "Pokud byste měli bilion dolarů, který byste mohli utratit za věci ve své zemi, kam byste jej investovali?" A nabídneme jim sociální péči, vzdělání, bydlení, důchody nebo armádu. Jen sedm procent lidí říká, že kdyby měli v rozpočtu peníze navíc, měly by jít na armádu, přestože ruská televize nonstop reportuje, že se chystá invaze NATO. Klademe jim také otázky o Ukrajině, ale nabízíme jim tuto sekci přeskočit.

A kolik Rusů tak učiní?

Asi 45 procent, a to z jednoho prostého důvodu - bojí se. Jsou neuvěřitelně chudí, nemají peníze ani budoucnost a jejich děti jim byly právě odebrány a mobilizovány do války někoho jiného. Z našich dat vidíme, že podpora Putina, o které se mluví v prokremelských médiích, je neuvěřitelně nepřiměřená. Kdyby Putin svolal shromáždění, bylo by prázdné. Neexistuje nic jako aktivní podporovatel Vladimira Putina. Pouhých 10 až 15 procent ruské populace skutečně podporuje válku.