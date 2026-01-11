K požárům se přidala tropická bouře, v Austrálii hrozí bleskové povodně

Australský severovýchodní stát Queensland v neděli zasáhla tropická bouře Koji, která přinesla silné větry a připravila přes 14 tisíc domácností o elektřinu. Napsal to web ABC.
Oznámení přichází v době, kdy se jihovýchod kontinentu potýká s nekontrolovatelnými požáry, které už zničily statisíce hektarů.
Tropická cyklona Koji v noci SEČ zasáhla severní pobřeží Queenslandu mezi městy Ayr a Bowen a zeslábla na tropickou bouři. Meteorologové očekávají intenzivní srážky a bleskové povodně na pobřeží, před čímž varují také obyvatele jižně od zasažených měst.
„Prší hodně a ještě hodně pršet bude, takže se rozhodně připravte a zůstaňte na místě,“ řekl meteorolog Angus Hines.
Silný vítr a rozbouřené moře způsobily, že se několik lodí v Airlie Beach uvolnilo ze svých kotvišť a bylo odneseno na břeh. Rychlost větrů dosahovala až 100 kilometrů v hodině a někde za 24 hodin napadlo přes 360 milimetrů srážek. Bez proudu je podle společnosti Ergon Energy více než 14 tisíc domácností, většinou v pobřežních oblastech Mackay a Whitsundays.
Jihovýchodní stát Viktorie se naopak potýká s devastujícími požáry, které od středy zničily přes 300 tisíc hektarů buše a desítky budov a šíří se do dalších států. Hasičům bude podle úřadů trvat týdny, než nekontrolovatelné požáry dostanou pod kontrolu, země proto už o pomoc požádala hasiče ze Spojených států a Kanady.
Do ulic Minneapolisu vyšly desítky tisíc lidí, protestovaly proti ICE
Americkým severovýchodním městem Minneapolis v sobotu prošly desítky tisíc lidí, aby odsoudily středeční zastřelení 37leté Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura Reuters.
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti, Írán varoval USA před útokem
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by Spojené státy zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Napsala to dnes agentura Reuters, která se odvolává na tři izraelské zdroje obeznámené se situací.
V 78 letech zemřel Bob Weir, kytarista a zpěvák rockové skupiny Grateful Dead
Ve věku 78 let v sobotu zemřel Bob Weir, kytarista, zpěvák a zakládající člen rockové skupiny Grateful Dead. S odkazem na jeho instagramovou stránku to napsala agentura AP.
Ze syrského Aleppa se v noci evakuovalo 360 kurdských bojovníků
Ze dvou sporných čtvrtí v severosyrském městě Aleppo se v noci na neděli v noci SEČ evakuovaly stovky kurdských bojovníků, což by mohlo ukončit několikadenní násilné střety s vládními silami.