Přeskočit na obsah
Benative
11. 1. Bohdana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

K požárům se přidala tropická bouře, v Austrálii hrozí bleskové povodně

ČTK

Australský severovýchodní stát Queensland v neděli zasáhla tropická bouře Koji, která přinesla silné větry a připravila přes 14 tisíc domácností o elektřinu. Napsal to web ABC.

Bouře nad Děčínem
Bouře nad DěčínemFoto: Miroslav Hofírek
Reklama

Oznámení přichází v době, kdy se jihovýchod kontinentu potýká s nekontrolovatelnými požáry, které už zničily statisíce hektarů.

Související

Tropická cyklona Koji v noci SEČ zasáhla severní pobřeží Queenslandu mezi městy Ayr a Bowen a zeslábla na tropickou bouři. Meteorologové očekávají intenzivní srážky a bleskové povodně na pobřeží, před čímž varují také obyvatele jižně od zasažených měst.

„Prší hodně a ještě hodně pršet bude, takže se rozhodně připravte a zůstaňte na místě,“ řekl meteorolog Angus Hines.

Silný vítr a rozbouřené moře způsobily, že se několik lodí v Airlie Beach uvolnilo ze svých kotvišť a bylo odneseno na břeh. Rychlost větrů dosahovala až 100 kilometrů v hodině a někde za 24 hodin napadlo přes 360 milimetrů srážek. Bez proudu je podle společnosti Ergon Energy více než 14 tisíc domácností, většinou v pobřežních oblastech Mackay a Whitsundays.

Reklama
Reklama

Jihovýchodní stát Viktorie se naopak potýká s devastujícími požáry, které od středy zničily přes 300 tisíc hektarů buše a desítky budov a šíří se do dalších států. Hasičům bude podle úřadů trvat týdny, než nekontrolovatelné požáry dostanou pod kontrolu, země proto už o pomoc požádala hasiče ze Spojených států a Kanady.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama