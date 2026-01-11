Austrálii pustoší požáry. Hasičům potrvá týdny, než je dostanou pod kontrolu

Podle australských úřadů potrvá hasičům týdny, než dostanou pod kontrolu rozsáhlé lesní požáry. Ty vypukly v jihovýchodním státě Viktorie ve středu a od té doby zničily desítky budov, přerušily elektřinu tisícům domácností a spálily statisíce hektarů půdy, napsala agentura Reuters.
Požáry od poloviny týdne zpustošily přes 300 tisíc hektarů buše, zničily více než 130 nemovitostí včetně domů a tisíce lidí odstřihly od elektřiny. Jeden z největších požárů poblíž města Longwood, asi 120 km severně od Melbourne, spálil 130 tisíc hektarů a zničil 30 budov, vinic a zemědělské půdy.
Australský web ABC zveřejnil snímky hustého dýmu a kompletně zdevastovaných domů, z nichž zbyly jen komíny. Úřady podle něj také požádaly o pomoc hasiče ze Spojených států a Kanady.
Ve Viktorii v neděli ráno místního času hořelo přes 30 požárů, řekla premiérka tohoto státu Jacinta Allanová, podle níž byly nasazeny tisíce hasičů a 70 letadel.
„Nouzová varování zůstávají v platnosti, včetně pro (obce) Walwa, Otways a Longwood. Jde o závažné a nebezpečné požáry. Dnes opět v celém státě platí zákaz rozdělování ohňů. Kouř z lesních požárů ovlivňuje kvalitu ovzduší v mnoha oblastech Viktorie, včetně metropolitní oblasti Melbourne,“ uvedla Allanová na sociální síti X.
Poblíž města Longwood, asi 110 km severně od hlavního města státu Melbourne, byly nalezeny lidské pozůstatky u vozidla, uvedla místní policie. Oběť podle ní dosud nebyla identifikována.
Hasičům státu Viktorie podle jejich velitele Chrise Hardmana pravděpodobně potrvá týdny, než oheň dostanou pod kontrolu. Hořelo také v sousedním státě Nový Jižní Wales.
„V této velmi těžké době jsou mé myšlenky s Australany v zasažených regionálních obcích,“ řekl v sobotním televizním projevu australský premiér Anthony Albanese.
Úřady uvedly, že se jedná o nejhorší požáry na jihovýchodě kontinentu od takzvaného černého léta od června 2019 do března 2020. Oheň tehdy zničil oblast o velikosti Turecka a zabil 33 lidí.
