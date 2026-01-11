Přeskočit na obsah
Zahraničí

Austrálii pustoší požáry. Hasičům potrvá týdny, než je dostanou pod kontrolu

ČTK

Podle australských úřadů potrvá hasičům týdny, než dostanou pod kontrolu rozsáhlé lesní požáry. Ty vypukly v jihovýchodním státě Viktorie ve středu a od té doby zničily desítky budov, přerušily elektřinu tisícům domácností a spálily statisíce hektarů půdy, napsala agentura Reuters.

Smoke rises from a burning forest on a hillside behind a home near Longwood as bushfires continue to burn under severe fire weather conditions in Longwood
Lesní požáry v australském Longwoodu.Foto: REUTERS
Požáry od poloviny týdne zpustošily přes 300 tisíc hektarů buše, zničily více než 130 nemovitostí včetně domů a tisíce lidí odstřihly od elektřiny. Jeden z největších požárů poblíž města Longwood, asi 120 km severně od Melbourne, spálil 130 tisíc hektarů a zničil 30 budov, vinic a zemědělské půdy.

Australský web ABC zveřejnil snímky hustého dýmu a kompletně zdevastovaných domů, z nichž zbyly jen komíny. Úřady podle něj také požádaly o pomoc hasiče ze Spojených států a Kanady.

Ve Viktorii v neděli ráno místního času hořelo přes 30 požárů, řekla premiérka tohoto státu Jacinta Allanová, podle níž byly nasazeny tisíce hasičů a 70 letadel.

„Nouzová varování zůstávají v platnosti, včetně pro (obce) Walwa, Otways a Longwood. Jde o závažné a nebezpečné požáry. Dnes opět v celém státě platí zákaz rozdělování ohňů. Kouř z lesních požárů ovlivňuje kvalitu ovzduší v mnoha oblastech Viktorie, včetně metropolitní oblasti Melbourne,“ uvedla Allanová na sociální síti X.

Poblíž města Longwood, asi 110 km severně od hlavního města státu Melbourne, byly nalezeny lidské pozůstatky u vozidla, uvedla místní policie. Oběť podle ní dosud nebyla identifikována.

Longwood bushfire in Victoria
Lesní požáry v australském Longwoodu.Foto: REUTERS

Hasičům státu Viktorie podle jejich velitele Chrise Hardmana pravděpodobně potrvá týdny, než oheň dostanou pod kontrolu. Hořelo také v sousedním státě Nový Jižní Wales.

„V této velmi těžké době jsou mé myšlenky s Australany v zasažených regionálních obcích,“ řekl v sobotním televizním projevu australský premiér Anthony Albanese.

Úřady uvedly, že se jedná o nejhorší požáry na jihovýchodě kontinentu od takzvaného černého léta od června 2019 do března 2020. Oheň tehdy zničil oblast o velikosti Turecka a zabil 33 lidí.

