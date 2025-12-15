"Jeho motiv mohl být islamistický." Němci zadrželi mladíka, chtěl útočit v Magdeburku

Německá policie zadržela 21letého muže, který podle ní plánoval útok v Magdeburku na východě země. Jeho motiv mohl být islamistický, uvedla v pondělí podle agentury DPA mluvčí ministerstva vnitra spolkové země Sasko-Anhaltsko, jejíž je Magdeburk metropolí. V sobotu uplyne rok od útoku na vánoční trhy v Magdeburku, při kterém zahynulo šest lidí a tři stovky utrpěly zranění.
Podrobnosti o totožnosti 21letého muže, který je v zajišťovací vazbě, policie nesdělila. Cílem jeho zadržení bylo podle mluvčí ministerstva zabránit možnému útoku na větší množství lidí. Jak konkrétní plány mladík měl, není bezprostředně jasné.
Sasko-anhaltské ministerstvo vnitra uvedlo, že policie mladíka zadržela už v pátek. Nyní se připravuje jeho deportace ze země. Jaké občanství muž má, úřady nezveřejnily.
Loni 20. prosince na vánoční trhy v Magdeburku úmyslně vjel nyní 51letý saúdskoarabský lékař. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Dalších více než 300 lidí zranil. Soudní proces s ním začal za velké mediální pozornosti 10. listopadu. Podle generální prokuratury byla motivem činu frustrace ze styku s německými úřady.
ŽIVĚ"Blížíme se k cíli." Podle Trumpa je dohoda o ukončení války na Ukrajině velmi blízko
Dohoda o ukončení války na Ukrajině nikdy nebyla tak blízko, prohlásil dnes podle agentur americký prezident Donald Trump. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými činiteli telefonicky hovořil o vznikající mírové dohodě, která by měla ukončit ruskou agresi vůči Ukrajině. "Blížíme se k cíli. Máme obrovskou podporu evropských lídrů. Taky to chtějí ukončit," řekl Trump.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Ruský soud zakázal Pussy Riot jako extremistickou organizaci
Moskevský soud označil skupinu Pussy Riot za extremistickou organizaci a zakázal její činnost na území Ruska, informovala v pondělí ruská média. Za spolupráci s organizacemi, které úřady zakázaly jako extremistické, hrozí v Rusku vězení. Jedna ze zakládajících členek skupiny Naděžda Tolokonnikovová míní, že cílem soudního rozhodnutí je vymazat Pussy Riot z ruského povědomí.
Tohle Putin nečekal. Rybník mu vypálil Zelenskyj osobně
Ruská vojska po dvouletých bojích osvobodila Kupjansk, raportoval náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov Putinovi 20. listopadu. „Město je zcela v našich rukou“, řekl spokojený Putin novinářům 27. listopadu. Devátého prosince získal generál Kuzovlev za „osvobození Kupjansku“ od Putina vyznamenání. Jenže v pátek 12. prosince obletěla svět fotografie Volodymyra Zelenského v Kupjansku.
Revize zákazu „spalováků“ může přijít pozdě, fabriky zaříznou miliardové emisní pokuty
K tomu, aby se evropské automobilky vyhnuly fatálním problémům, musí začít prodávat elektroauta. Čelí však levné konkurenci z Číny.